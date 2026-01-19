高市早苗正式宣布解散眾院 提前於2/8舉行大選投票

日本首相高市早苗說：「解散眾議院是非常、非常沉重的決定，這是為了避免逃避與拖延時間，並且要與日本國民一起決定日本前進道路所做的決斷，我也為此賭上作為首相的進退之路。」

一身西裝，日本首相高市早苗在日本當地19日晚間6時，在首相官邸召開記者會，正式說明解散眾議院的理由。這次國會議員選戰只有2週時間，預計將在這個（1）月27日公告各地候選人名單，並且在2月8日進行投、開票。

為了應對選戰，在野黨「立憲民主黨」與「公明黨」，成立了新政黨「中道改革聯合」，也在19日公布新黨黨綱，要推動以生活者為優先的政策。

公明黨幹事長西田實仁表示，「我們不是以國家優先，而是以生活為優先考量、守護日本的和平，我們的目標是做到中庸政治。」

新黨「中道黨」還公布5大政策方向，包括「永續經濟成長」、「建構嶄新社會保障模式」、「實現包容性社會」、「推動務實的外交、國防政策，深化討論修憲」與「持續改革政治與選舉制度」。

不過，日本受到強烈寒流與冬季型氣壓影響，北部與北陸地區已經接連幾週都是大雪天氣。這次要在惡劣天氣下進行選戰，對政府來說也是一大挑戰。

NHK青森分局記者濱本菜菜美報導，「選戰海報的看板，預計將設置在這個範圍，現在因為大雪，已經累積厚重積雪。」

有些原本計畫設立選舉看板的地方，成了堆放廢棄雪堆的處理場，要清除設置看板，光是預算就是去（2025）年夏季參議院選舉的1.5倍。另外，看板的製作到安裝，也需要至少2週時間，部分地方政府只能臨時編列預算，以專案的方式進行處理。

還有大雪的低溫、防寒對策，也是不少投票所頭痛的問題，光是要臨時增添、租借暖氣設施，也是一筆不小的費用。

除了天候問題，部分地區像是琦玉縣的都幾川町，也將在2月8日舉行町長、町議員選舉，屆時當地的選委會將面臨需要同時準備3種選舉，還有同一天舉行投開票的困境。屆時選舉看板的設立、監票人力等問題，預計都會加深町公所職員的公務負擔。