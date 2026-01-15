高市早苗正式表態有意解散眾議院...最速方案可能2/8投開票「創16天最短選戰」

日本首相高市早苗14日在首相官邸與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會代表吉村洋文等人舉行會談，正式表態有意於23日例行召開的國會儘快解散眾議院。據日媒報導，高市表示，將於19日召開記者會進行詳細說明，並說有必要就自民黨與維新會的聯合執政協定內容、政權的經濟政策取得民眾信任。

報導指出，選舉日程的主要方案為27日發布公告、2月8日投開票，朝野各黨當前已在為2月選舉做準備；若確定於2月8日投開票，解散眾議院到投票間僅有16天，將成為二戰以來時間最短的選戰。

廣告 廣告



高市早苗希望藉由當前內閣的高支持度，提前選舉以鞏固政權基礎，在擴增執政黨席次下，強化政策推動效率。而當前自民黨在眾議院擁有199席，與維新會合計有233席，在總數共465席的條件中恰好過半。



有報導指出，高市早苗自始以來皆不滿目前的國政狀況，希望尋求突破，而以執政聯盟目前在國會兩院的席位，即使積極推動擴大財政等重點政策，若遭遇反對黨強烈反對時，也難以施行。

(圖片來源：首相官邸)

更多放言報導

高市早苗將解散眾議院！《日經》指「與中國強硬姿態有關」：首相若在眾議院選舉勝出「中對日態度可能出現軟化空間」

「高市人氣」成本錢！《日經》指自民黨瞄準「議席回復」解散眾議院、優先強化政權基礎