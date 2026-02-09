高市早苗歷史性勝利！蔡英文：一定能帶領日本強而有力地向前邁進

蔡英文祝賀高市早苗贏得這場歷史性的勝利。 圖：翻攝自蔡英文臉書

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。對此，前總統蔡英文今（9）日指出，相信高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。她並期盼台日友好情誼，在未來能夠持續深化。

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。

蔡英文今透過臉書發文表示，恭喜高市早苗贏得這場歷史性的勝利，她要致上最誠摯的祝賀。

蔡英文指出，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

蔡英文並期盼，台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

