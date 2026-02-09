高市早苗歷史性大勝 學者：「親美抗中」會更徹底 抗紅供應鏈形成會加速

高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大勝，葉耀元教授指出，親美抗中」跟「台灣有事日本有事」的外交方針不會改變，而且會做的更徹底。 圖：取自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 日本眾議院8日提前舉行大選，自民黨在首相高市早苗帶領下，席次一舉突破三分之二的310席以上，創下二戰後新紀錄。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（9）日提出五點分析指出，日本這個中共嚴重滲透的國家都知道親美抗中的重要性，反觀台灣…。

針對高市早苗率自民黨獲歷史性大勝，眾院單獨破三分之二，葉耀元發文分析，基於高市早苗的高支持率，這次選舉自民黨的大勝是完全可以預期的。其次，自民黨本身就超過半數，所以高市早苗在下一任政府的施政會更為有自信，更為明確。

廣告 廣告

葉耀元表示，目前所謂的「親美抗中」跟「台灣有事日本有事」的外交方針不會改變，而且會做的更徹底。換言之，抗紅供應鏈的形成會加速，盡早讓日本脫離為中國的依賴（稀土仍然是一個問題）。

自民黨已單獨獲316席、突破三分之二修憲門檻，葉耀元說，高市不會直接推行修憲，但針對日本憲法第九條（日本只能維持自我防衛）的討論應該會變多，畢竟自民黨跟維新會內部有眾多的議員希望可以讓日本恢復成一個正常的國家，但關鍵點在於美國願不願意放行。

葉耀元表示，他之前認為美國的執政者會有所顧忌，不會想要改變現狀，但川普強調分散美國全球防衛的負擔這一外交方針，可能會讓日本有機會把這個議程推進。「日本這個中共嚴重滲透的國家都知道親美抗中的重要性，反觀台灣…」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳文甲觀點》一個人的武林！眾議院四分之三超級優勢確立 日本邁入強勢高市首相時代

日本大選》華郵社論：高市早苗大勝表明抗中在政治上是有利的