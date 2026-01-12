高市早苗民調攀升接近八成 她喊：早苗概念股真的是要趕快買！

記者李鴻典／台北報導

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率較上個月上升2.3個百分點，來到78.1%，「不支持」下降2.1個百分點，來到18.6%，內閣整體評價仍維持高支持率。財經網美胡采蘋說，早苗概念股真的是要趕快買耶！

JNN最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率較上個月上升2.3個百分點，來到78.1%。（圖／翻攝自高市早苗IG）

胡采蘋今（12）天在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文寫下，一傳出來要解散眾議院，高市早苗民調竟然再攀升，支持率已經78.1%，接近八成，她直呼，日本民眾到底是多想把石破茂時期的選舉結果趕快送進歷史？

胡采蘋表示，日本有民調以來最高的是小泉純一郎的87%不能再高了，也就是小泉進次郎的爸爸，「不知道進次郎能不能幫高市內閣衝破自己把拔的支持率紀錄呢？」她也說，早苗概念股真的是要趕快買耶！

