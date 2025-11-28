高市早苗民調支持率高 面臨對華關系、通脹挑戰

（德國之聲中文網）高市早苗承認，每天僅睡兩到四個小時。而她面臨的日程頗為繁忙。

上任一周，特朗普來訪。高市早苗盛贊他說：“您給我留下很深的印象，我也受到您的啟發。”高市早苗贈送了前首相安倍晉三曾用過的高爾夫球棒給特朗普。安倍晉三是二人共同的朋友，於2022年遇刺身亡。

特朗普則稱贊高市早苗將成為“最偉大的首相之一”。

數天後，高市早苗出席馬來西亞的東盟峰會以及韓國的亞太經合組織會議，並在韓國與中國國家主席習近平會晤。

僅一周後，被視為對華鷹派的高市早苗在議會的一次答問時表示，如果台灣發生突發事態伴隨使用戰艦、行使武力的做法，她認為有可能屬於可以行使集體自衛權的“存亡危機事態”。

一名中國駐日本外交官在社交媒體威脅要“斬斷骯髒的頭顱”。中國政府則對民眾赴日旅行發布警告。

這對日本旅游業來說帶來沖擊。此外，據報道，北京重新對日本海產品進口實施禁令。

爆紅的手提袋

盡管如此，《讀賣新聞》本周的調查顯示，高市早苗內閣的支持率達到72%。

甚至高市早苗使用的手提袋也爆紅，其有145年歷史的日本皮貨廠家表示，訂單蜂擁而至。

Japan Foresight機構的分析師哈裡斯（Tobias Harris）向法新社表示：“我感覺，新近與中國的緊張對她有幫助——至少沒有損害。不過，有跡象顯示，自民黨內也有人士擔心，如果持續下去，可能對她造成壓力。”

除與北京的緊張關系外，高市早苗還面臨能否抑制住日本通脹的難題。

經濟刺激方案

上周，高市早苗推出一項價值1350億美元的經濟刺激一攬子計劃，其中包括提供兒童補貼以及能源補貼等。

她希望能避免重蹈前任石破茂的覆轍。部分由於物價上漲引發民怨，石破茂經歷一系列選舉失敗。

盡管日本政府將成立類似於美國DOGE的削減開支機構，並承諾實行“負責任”的財政政策，但人們擔心經濟刺激一攬子計劃有可能加重日本的巨額負債。

日元已經出現下滑，進而提高日本進口成本，並推高通脹。

分析師哈裡斯也表示，高市早苗的高支持率能否持續尚須觀望。

他表示，一個關鍵因素是，高市早苗能否壓住民粹反移民政黨“參政黨”的上升勢頭。“她的高支持率尚未轉化為對自民黨這一政黨的支持”，哈裡斯分析說。

（法新社）

作者: 德正