高市早苗民調破七成 網友質疑：日本那麼多人想要戰爭？

日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」遭到大陸強烈制裁，引發國際關注，不過根據最新民調顯示，高市早苗支持率依然高達72%。對此，PTT網友質疑，「日本那麼多人想要戰爭？」、「日本不用當兵，多數喊爽的出口氣」、「支持率這麼高，快來跟我們建交」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

根據日媒《讀賣新聞》於21日至23日進行的最新民調結果顯示，回答「支持」高市內閣者占72％，回答「不支持」則為17％。在高市對陸立場方面，有56％受訪者表示「予以肯定」，不予肯定者為29％；此外，在外國人政策上，回答「有所期待」者高達62％，遠超過回答「不期待」的25％。

高市維持高民調遭網友質疑。（圖／翻攝自PTT）

針對高市早苗最新民調，網路引發熱議，PTT八卦版網友討論表示，「日本那麼多人想要戰爭？」、「日本不用當兵，多數喊爽的出口氣」、「澤倫斯基之前也是口嗨普丁不敢打啊」、「烏克蘭當初也是這樣但最後…」。

