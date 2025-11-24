高市早苗民調破70%！矢板明夫直言「暫時性的」 明年4月是關鍵

矢板明夫近日在《下班瀚你聊》分析高市早苗的處境。資料照，李政龍攝



日本首位女首相高市早苗10月上任成全球政經焦點，日前她在國會上「台灣有事，日本有事」被中國解讀挺台論，以致中、日關係再度緊張。然而，高市早苗內閣民調近日公布，只見支持度衝破70%，印太戰略智庫執行長矢板明夫日前就分析2點，並認為這份民調效果恐怕是暫時性的，明年4月見真章。

矢板明夫19日在網路節目《下班瀚你聊》接受資深媒體人黃暐瀚採訪，提到近日高人氣的日本新首相高市早苗，他拿出3份最新內閣支持度民調數據，依發布時間序分別是10月23日的《讀賣新聞》有71%，11月3日《日本新聞網（JNN）》公布82%，11月16日《共同社》則是69.9%，且三份數據與先前相比皆有上升趨勢，推估是「日本首位女首相」、「高市川普成功外交」所致。

廣告 廣告

矢板明夫提到，自己剛開始有些意外高市早苗的台灣有事論，但後來推敲覺得很合理，他指出，日本國會有十多個委員會，其中，執政黨、在野黨向來高度重視預算委員會，許多國家議題都會在這裡談，因此高市這次在預算委員會上、透過直播講出來，一定都是和幕僚討論過的，「不存在突然被問，不小心說出來的狀況」。

矢板明夫解釋，據他了解，預算委員會上所要討論的題目，都得在開議前一天的傍晚6點前提交出去，由負責的官員幕僚擬定回應答辯，首相可有意見，因此，他推敲高市早已事先想好。

至於為何中國反應這麼大？矢板明夫分析，主要是高市早苗推動日本政府對國際情勢往前三大步。舉例來說，以前台海問題論述最明顯的是已逝的安倍晉三，但安倍談論時身分只是國會議員，且在民間論壇發表，非在國會預算委員會，另安倍提到的是「美日安保」，但早苗卻直接點出自衛隊，因此才把中國嚇一跳。

提到日美外交成功，矢板明夫表示，高市早苗耍了一點小把戲，二戰後日美首腦會談超過百次，這次高市與川普會談，卻是第一次沒有發布公同聲明、沒有共同記者會，高市對此的解釋是剛上任很忙，沒時間準備，而川普想呈現對日友好，關稅、投資等問題等不須針鋒相對，讓他能專心面對中國。

矢板明夫直言，日美外交成功，讓日本民眾看到高市早苗的能力，對比前首相石破茂常常把自己弄得頭破血流，高市民調不可能不好，一下就衝上去了。不過，他認為，民調是暫時性的，因為美國問題遲早要面對，而且現在和中國弄僵，現在日本民眾很高興，但如果觀光客真的不來了，那影響巨大，屆時民間反應又會變化。

矢板明夫表示，現在日本最重要的挑戰仍是減稅和經濟改革，如果做得好，明年4月預算通過後，高市應趁支持率高時解散國會，解決少數執政問題，讓自民黨再贏回來，否則潮水一退，裸泳就會被發現。

矢板明夫解釋，日本在野黨與台灣不一樣，日本隨時都可以提出不信任案解散國會，讓在野黨有機會翻身，而高市現在支持率高，在野黨不敢提出不信任案，由此推論，若支持率下跌，就提高不信任案可能性，「雖然在野黨左右派都有，很難推薦候選人，但只要反對執政者，都會贊成。」

更多太報報導

直陳經濟問題及GDP灌水 中國學者高善文離職

延燒2週首度表態！ 香港特首「附和北京」斥高市早苗言論

日本擬在距台110公里處部署飛彈 中國外交部警告「極其危險」