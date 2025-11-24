即時中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會針對「台灣有事」答詢後，引發中國大動作抵制，兩國關係至今仍處緊張；不過，多家日媒近日公布民調，發現就職第二個月的高市早苗仍維持相當高的支持率，並未受到與中國外交衝突影響。日本《產經新聞》和《富士新聞網》稍早公布最新民調，高市內閣最新支持率為75.2％，維持高檔；而高市在國會稱如果「台灣有事」，日本將行使集體自衛權的言論，認為「恰當」和「算是恰當」佔61％。

根據日本《產經新聞》和《富士新聞網》在本月22日、23日進行的聯合民調顯示，高市早苗內閣的支持率來到75.2％，雖然較上次調查（10月25日和26日進行）下降了0.2％，但支持率仍居高不下。

受訪民眾被問到，日本政府應如何處理中國駐大阪總領事薛劍在社交媒體上，發表的「我們別無選擇，只能毫不猶豫地砍掉那個骯髒的腦袋」的言論時，有35.0％的受訪者認為「只需表達抗議即可」，29.5％的受訪者則表示「應該將其驅逐出境」。另有34.5％的受訪者表示，無法給出明確意見。

另針對因中國政府呼籲公民暫緩赴日旅遊，有49.9％的受訪者回答「不太擔心」或「完全不擔心」；另一方面，「非常擔心」或「有些擔心」；另一方面，回答「非常擔心」或「有些擔心」的受訪者佔49.3％，兩者不相上下。

原文出處：快新聞／高市早苗民調維持高檔！內閣支持率破75％ 61％認為行使集體自衛權恰當

