高市早苗民調衝高 他判斷：暫時性的 明年4月非常關鍵

對於日本首相高市早苗民調高達 69.9 %一事，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這是暫時性的，有可能會往下降。高市早苗在明年4月能否通過預算，是非常關鍵的。

根據《每日新聞》22日、23日進行的全國民調，針對高市早苗首相在國會，就台灣有事回答「可能構成可行使集體自衛權的存亡危機事態」一事，「認為沒問題」的受訪者佔50％，遠高於「認為有問題」的25％；「不知道」佔24％。公同社11月16日對高市早苗做的民調，也高達 69.9 %。

印太戰略智庫執行長矢板明夫19日在網路節目《下班瀚你聊》認為，有可能會往下降。

矢板分析，高市對川普那場外交非常成功，因為用了一個小把戲。二戰之後日美領袖會談大約有幾百次，這次是第一次沒有共同聲明、沒有共同記者會。高市的理由是剛接任首相很忙，川普也想表示跟日本友好，就答應了，所以這次兩個人只要秀恩愛就可以了。否則只要一談具體議題，包括關稅、汽車、投資、美軍基地，會很尖銳對立。

矢板認為，日本國民一看到高市對美外交這麼好，不像石破茂天天弄得頭破血流，所以高市早苗支持率一下就衝上去了。

「這是暫時性的」，矢板解釋，日本跟美國的問題早晚要表面化，跟中國大陸也是。如果買了20輛遊覽車，旅館剛裝修，借款還沒還，觀光客不來就撐不住，會對高市不滿。

矢板判斷，高市如果在明年通過預算之後，趁支持率高，趕快解散國會，自民黨再贏回選舉，才有機會。否則，高市支持率一跌下去，海水退了，她是少數執政，只要在野黨提出不信任案，絕對會過！

矢板直言，日本在野黨跟台灣不一樣，是隨時打算提出不信任案解散國會，在野黨才有機會。現在因為高市支持率高，在野黨不敢提出不信任案，但如果支持率下降，少數執政最怕提出不信任案。在野黨左右派都有，要推薦一個候選人很難，但要反對現在執政者都會贊成。

矢板強調，高市早苗在明年4月能否通過預算，是非常關鍵的。

