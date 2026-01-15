高市早苗民調78%卻解散國會 黃暐瀚：目標是修憲實現安倍遺願

日本首相高市早苗宣布解散國會，預計2月8號改選，引發各界關注。《暐瀚觀點》主持人黃暐瀚分析，高市早苗民調連續三個月超過70%，最新甚至達78.1%，在如此順風順水的情況下突然解散國會，背後有三大戰略考量。

黃暐瀚指出，高市早苗選擇此時解散國會，第一是趁著民調高峰「民氣可用」。目前正值日本政府發放21兆日幣補助的時機，包括減稅、電費瓦斯補助等，民眾對政府不滿度降低，是改選的最佳時機。若等經濟問題浮現，民調恐將下滑。

第二，自民黨目前在眾議院僅199席，未達233席過半門檻，需與維新會合作才能執政。黃暐瀚透露，自民黨內部評估改選後有信心躍升至260席，不但能單獨組閣，更可鞏固黨內地位，讓各派系議員都成為「高市派」。

第三，也是最關鍵的原因，高市早苗真正目標是推動修憲。黃暐瀚分析，若自民黨加上維新會、國民黨能達到310席的「魔術數字」，日本就能進行戰後首次修憲，實現安倍晉三遺願，將和平憲法第九條修改、自衛隊改為國防軍。民調顯示，日本民眾對修憲的支持度已從過去的反對居多，轉為68%贊成。

黃暐瀚形容，高市早苗這次行動如同日本武術的「居合斬」，蓄力後一刀分勝負。成功的話，他將成為強勢黨主席和首相，推動修憲、核電全面使用、GDP軍費提高至3%等重大政策。但若失敗，不但面臨中國施壓加大，民怨四起也會讓民調下滑。2月8號改選結果，將決定日本政局走向。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

