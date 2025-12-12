高市早苗氣勢正旺 日在野黨魁：不會提不信任案

野田佳彥說不會在這屆國會對內閣提出不信任案 圖：翻攝自野田佳彥的X

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗上任後，人氣居高不下，連帶提升自民黨的支持度。立憲民主黨總裁野田佳彥表示，他將不會在本屆國會提交對內閣的不信任動議。

NHK 稍早報導，野田佳彥在今（12）日的記者會上，被問及是否考慮在本屆國會提交針對高市內閣的不信任動議時，野田表示：「高市首相就職僅一個半月，我們還無法評價她的功過。」

他隨後補充說：「有時我認為她有所不足，但另一方面，她也在某些方面付出了努力，我認為現在評判她還為時過早。」這表明他將不會在本屆國會提交不信任動議。

