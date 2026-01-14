高市早苗決定解散國會！擬2月8日舉行眾院大選 創日本「最短選戰」紀錄

日媒報導，日本首相高市早苗於今（14）日在首相官邸，正式向自民黨內與日本維新會的高層傳達，計畫在國會1月23日開議初期就解散眾議院。根據執政黨消息人士透露，目前正以「1月27日公告、2月8日投開票」的日程進行最終調整，若此時程確定，從解散到投票僅歷時16天，將打破2021年眾院大選的17天紀錄，成為戰後最短時間的選戰。

​高市早苗14日下午與自民黨幹事長鈴木俊一，及執政合作夥伴、日本維新會代表吉村洋文、藤田文武進行四方會談。吉村洋文於會談後向媒體證實，已接獲​高市「將在開議之初解散國會」的正式通知，這是高市早苗首度向合作的政黨公開表達意向。

此次解散預計將對政局產生重大影響。高市先前將物價高漲對策列為首要任務，並與國民民主黨達成協議，目標是讓2026年度預算案通過；然而，一旦解散眾議院，預算案的審議勢必推遲，要在2025會計年度結束前通過極其困難。據悉，高市是為了將對預算審議的干擾降到最低，才傾向採取「短期決戰」的策略。

日媒報導，針對解散國會的正當性與正式發表時機，執政高層指出，由於連立架構更迭、政權方向改變，加上國際形勢在年初發生變動，此時訴諸民意具備正當性。由於​高市預定於15日至17日與來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談，且17日為阪神大地震追悼日，自民黨內部普遍預測，正式宣布解散的時機將落在17日之後。

與此同時，在野陣營也動作頻頻，立憲民主黨代表野田佳彥已與公明黨代表齊藤鐵夫會談，尋求選舉合作並研議在比例代表制推出統一名單。而維新會代表吉村洋文則傳出，有意配合眾院大選辭職，再度投入大阪府知事補選，各政黨正加速進入臨戰態勢。

日媒報導，根據多位相關人士於14日透露，立憲民主黨與公明黨已針對「結成新黨」的可能性進入具體調整階段。隨著首相高市早苗計畫在23日召開的通常國會期初解散眾議院，兩黨幹部預計將於15日舉行協議，針對未來的合作方向做出最終決定。若這兩個同樣標榜「中道」路線的政黨成功結合成新黨，勢必將徹底改寫即將到來的眾議院大選格局。

立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫於本月12日舉行黨首會談，雙方當時已就「進行更高層次的合作」達成共識。立憲民主黨隨後向公明黨提議，包括放棄在公明黨現任議員所屬的4個選區提名候選人，以及在比例代表制中組成統一名單等合作方案，積極向公明黨招手。公明黨方面，過去因考慮到與自民黨長達26年的執政連立關係，對此一直保持保留態度。然而，隨著高市早苗首相正式向執政黨高層傳達將於通常國會期初解散眾議院後，公明黨的態度出現明顯轉向，目前傾向於接受與立憲民主黨結成新黨的構想。

