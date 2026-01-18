高市早苗決定解散日本眾院 看板政策去向受矚目

（中央社東京18日綜合外電報導）日本首相高市早苗已決定解散眾議院的意向，她主打的外國人政策與其他重點政策去向也受到日媒關注；另有日媒分析，頻繁的國政選舉會使公費支出膨脹，同時也可能使政策停滯。

「讀賣新聞」今天報導，高市明天將召開記者會說明即將解散眾院的理由。而她這項決策也不可避免地會影響國會審議新年度預算案與其他重要法案的日程。高市周邊的人士主張，「這是強化政權基礎，推動看板政策的解散」。

她本月5日在年初記者會宣布，預計這個月內新設跨黨派的「國民會議」，以推動減輕「現役世代」（一般指還沒退休，仍在工作繳稅的青壯世代）負擔與減稅等制度，作為社會保障與稅金整體改革的一環，但日本政府消息人士指出，「解散眾院會成為朝野對決的局面」，「國民會議」預料會延到眾院大選過後才會成立。

而在野黨方面，打算在接下來的選戰聚焦社會保障改革。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥本月16日與公明黨代表齊藤鐵夫召開共同記者會，宣布兩黨共組的新政黨「中道改革聯合」（日文：中道改革連合，簡稱「中道」）將聚焦「生活者優先」，以及減免社會保險金等政策。

齊藤當時也表示，「將端出充分支持現役世代的政策，希望藉此獲得支持」。兩人均有意爭取不滿解散眾院引發政治空窗的批評票。

另外，日本政府近期將召開評估外國人政策的閣員會議，並彙整基本方針。主要內容可能包括提高取得中長期居留資格與歸化日本籍的門檻，以及防止欠稅或防範非法領取社會保障相關補助。

由於立場保守且對日本接受外國人持謹慎態度的參政黨，去年在參議院選舉大有斬獲，自民黨期望把政府加強外國人政策當作「高市特色」以爭取保守選民支持。

自民黨與日本維新會的聯合執政協議明確記載，實施社會保障改革與修改外國人政策的內容。自民黨中堅人士認為，「若執政黨能在眾議院選舉勝出，就能凝聚政府向心力，以及扭轉國會審議延遲的局面」。

不過，以選舉頻繁程度而言，「日本經濟新聞」今天指出，若高市真的在國會本月23日召集的初期，就解散眾院，也代表日本在這一年半內，就舉行了3場國政選舉。這也意味著目前的眾議員才上任約1年3個月，尚未做滿任期的1/3，就要再度面臨選戰。

最近一次的國政選舉為2025年7月的參議院改選；而前一次的眾院選舉則是在前日相石破茂執政後的2024年10月。

而頻繁的選舉也會使公費負擔增加。眾議院選舉耗資約600億日圓（約新台幣121億元）。立憲民主黨幹事長安住淳本月14日就批評，「這是『浪費稅金的解散』」；日本保守黨代表百田尚樹也批評，「選舉太頻繁了。這一年半以來，國政選舉已舉行了3次。」

而日本各地方政府為了準備選舉，相關負擔也會增加，特別是在寒冬期間，在下大雪的地區設置選舉海報看板也較困難，因應選民在大雪中去投票也是一大課題。

內閣官房長官木原稔16日表示，「將真誠因應地方公共團體的意見與諮詢，並與中央選舉管理會及各選舉管理委員會協調，確保選舉管理與執行萬無一失。」（編譯：楊惟敬）1150118