高市早苗決定「解散國會」 矢板明夫揭政治豪賭三原因：其中一點和台灣有關

日本首相高市早苗日前決定解散國會，並於下月舉行眾議院選舉，在日本政壇投下震撼彈。資深媒體人矢板明夫分析，高市早苗選在此時解散國會，背後有三大原因，共同目標均在掃除施政障礙，且其中一大原因，正是將「挺台路線」交由日本民意「表決」。

矢板明夫昨日（1/12）晚間在臉書發文表示，表面上來看日本正處於物價、經濟、外交及對中安全政策等棘手問題的「多事之秋」，因此一傳出高市打算解散國會，在野黨立刻批評是在「製造政治空白」。事實上高市的判斷恰恰相反，因為她正是為了「消除政治空白」，才選擇在此刻出手。

解散國會原因一：政權基盤脆弱不易施政

矢板明夫指出，目前執政的自民黨和日本維新會，加起來只有剛好過半的233席（眾議院共465席），這種「邊緣多數」讓政權極不穩定，只要有一名議員缺席或倒戈，預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險，就連在各委員會中，執政陣營也常常無法掌握主導權，導致法案卡關。

矢板明夫表示，對一位希望推動大刀闊斧改革的首相來說，這樣的局面意味著隨時可能被個別議員要脅，因此趁內閣支持率仍高時重新洗牌，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

解散國會原因二：整合自民黨內部反對勢力

矢板明夫接著分析，高市早苗在去年10月的自民黨總裁選舉中只是險勝，黨內權力基礎並不牢固，屬於菅義偉、岸田文雄與石破茂三位前首相系統的議員，至今仍和她貌合神離，許多重要政策都在黨內被暗中牽制。

若高市早苗選在此時解散國會重新選舉，這些議員在選戰中就必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難以在黨內公開對抗首相的路線，這將大幅提升高市早苗的實際領導力。

解散國會原因三：對中政策交付國民表決

矢板明夫指出，高市早苗去年11月7日在國會中發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府為此承受不小的壓力，部分媒體和在野黨更不斷要求她收回發言。

高市早苗此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決，究竟日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。

矢板明夫強調，這場選舉不只是權力之爭，更是方向之爭，希望親台、重視民主價值的高市早苗首相，能在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來。

