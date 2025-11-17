高市早苗涉台言論延燒 日本外交官赴中國協商

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗11月7日在國會答辯中稱，「若台灣發生緊急狀況、伴隨對方使用武力的狀況」可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能引發日本的軍事回應。對此，中國外交部發言人毛寧週一（11月17日）表示，中國已經、且將繼續向日方提出嚴正交涉與強烈抗議，要求日本「停止越線玩火，收回錯誤言論」。

毛寧還稱，在本週末即將登場的南非二十國集團（G20）領袖峰會上，中國總理李強沒有計劃與高市早苗舉行會談。

17日，共同社、富士新聞網等日本媒體報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往中國，預計18日會晤中國外交部亞洲司長劉勁松，向對方傳達日本對台立場不變，望平息中日爭端。

日本內閣官房長官木原稔則向媒體表示，中方的警示舉動「與兩國領導人設定的關係方向不符」。木原稔還提及中國海警船16日在日本領海的尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊停留數小時。

對於中國海警在釣魚島附近巡航一事，台灣總統賴清德17日批評中國對日本的「複合式攻擊」嚴重衝擊了印太地區的和平穩定，呼籲中國應該「克制」，不要成為「區域和平穩定的麻煩製造者」。

過去幾天以來，高市早苗的「台灣有事」言論持續引發關注，「高市早苗被喊話向中國道歉」、「日本被首相拖入國家危機」等詞句，也高踞微博、百度等中國社群平台熱搜。

此前，中國外交部副部長孫衛東13日召見日本駐華大使金杉憲治，對高市早苗的說法提出交涉；日本外務事務次官船越健裕則於14日召見中國駐日大使吳江浩，針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台威脅「斬首」日相的爭議言論提出強烈抗議。

中國堅稱，台灣問題屬於中國內政。日本內閣官房長官木原稔重申，對台立場沒有改變，強調台海穩定對日本安全至關重要，應透過對話和平解決與台灣相關的問題。

中國發布旅日示警

隨著中日關係再度惡化，中國政府各機關紛紛發布警示。中國海事局網站15日發布航行警告，17至19日連續3天全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊。中國文化與旅遊部、教育部16日也相繼公告，以日本「針對中國公民的違法犯罪案件多發」為由，呼籲中國公民近期避免前往日本旅遊、審慎規劃赴日留學，並警告在日中國留學生注意自身安全。

中國與日本為亞洲兩大密切相連的經濟體，而中國是日本最大的旅客來源國，2025年前9個月共近750萬中國旅客赴日。

根據日本國土交通省統計，受惠於日圓走貶，在日本消費更便宜，2025年第三季中國遊客在日本的旅遊消費達日幣5900億元（約38億美元），佔外國旅客消費總額的28%。

不過，受到政治情勢影響，日本知名化妝品公司資生堂17日股價一度暴跌11.4%。百貨集團高島屋股價下跌6%，深受旅客歡迎的折扣零售商唐吉軻德母公司泛太平洋股價也一度跌幅達8.4%。

日本民眾對「台灣有事」看法存歧異

日本共同社15、16日實施的全國電話民調顯示，針對高市「台灣有事」、日本可能出手的說法，日本民眾「贊成」加上「傾向贊成」者總計48.8%，表示「反對」的佔44.2%；另有60.4%支持日本首相高市早苗增加國防支出的計畫。

民調也顯示，高市內閣的支持率為69.9%，較前一個月上升5.5個百分點，創下新高。

