高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本

日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在軍方與官方多次表態後，中共政治局委員王毅也首度正面發聲提到三個「絕不允許」，並強調「將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果」。

據大陸外交部官網，中共政治局委員兼外長王毅，22日在塔吉克杜尚貝與塔國外長穆赫裡丁舉行首次戰略對話。他在會後提出涉及日本的談話，被包裹在王毅對雙方啟動戰略對話的「五點建議」中。

王毅指出，「感謝塔方在台灣等涉及中方核心利益問題上予以堅定支持」。

同時，王毅強調，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，他提到，「將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果」。

據陸方通稿，穆赫裡丁稱，「塔方堅定不移恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的嚴正立場，堅定支持中方維護主權和領土完整、實現國家完全統一」。

另，塔吉克總統拉赫蒙也在22日接見王毅時提及，「塔方堅定奉行一個中國原則」。

公開資料顯示，王毅在塔吉克的說法，是11月7日高市早苗應詢發表台灣有事相關言論以來，迄今中共表態的最高層官員。此前，大陸副外長孫衛東13日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲治，提出嚴正交涉；大陸駐日本大使吳江浩14日「奉示約見」日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。

孫衛東、吳江浩兩人都是副部長級，王毅則是副國級。王毅在近期的諸多外事活動已多次提到中國統一、讚賞外方堅持一中原則的說法，但未直接觸及日本，此次針對日本點名「三個絕不」，似乎顯示北京應對層級的升高。

另據日本共同社消息，「中日韓」峰會現由日本擔任輪值主席國，三方外長今年3月在東京舉行會談，就儘早在適當時機舉行首腦會談達成了一致，但由於日本的國會日程等因素，年內很難實施峰會，因此日本暗中向大陸、南韓方面徵詢了明年1月實施的意向，「據悉中方已拒絕」。

