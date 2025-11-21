高市早苗涉台言論引抵制 港台31頻「無預警」撤檔日本動畫《工作細胞》

[Newtalk新聞] 中國大陸因日本首相高市早苗涉台錯誤言論所發起的抵制行動持續發酵，波及文化娛樂領域。香港電台電視31頻道突停播上週才開播的日本動畫《工作細胞》第二季，中國大陸則暫緩上映多部日本影片，凸顯中日關係緊張升溫。有觀察發現，部份抵制行動來自於「揣摩上意」，雖然未明確接獲指令，但在「政治正確」的框架下，部份基層單位即「主動」決定行動。

香港《01》及網民發現，港台原定11月16日起播出《工作細胞》第二季，僅首集上線後，23日及30日時段即改播全運會及殘特奧相關節目。港台回應稱，此為檢視播放安排，為公眾提供優質內容，並未正面回應是否涉政治因素。同時，港台Instagram上該劇宣傳片亦消失，引發網民不滿，質疑「教育動畫也遭腰斬」。

中國大陸方面，原定11月22日上映真人版《工作細胞》、12月6日播《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》的兩片，17日臨時宣布撤檔，購票平台已退票。《央視》及《中新社》報導，此舉基於市場評估及觀眾情緒，業界人士透露，多為買斷版權，片商自擔虧損。甚至《鬼滅之刃劇場版無限城篇》可能提前下檔，中國今年國產片票房已逾400億元人民幣，顯示抵制措施或影響全球第二大電影市場。

高市早苗11月7日在眾議院安全保障委員會答詢時，宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，嚴重違反一個中國原則。中國外交部多次嚴正交涉，副部長孫衛東11月13日召見日本駐華大使，強調此舉損害中日政治基礎。中國常駐聯合國代表傅聰18日在聯大發言痛批高市言論「極其錯誤、極為危險」，呼籲國際譴責日本挑釁。中國官方發動取消日旅行程、下達水產禁令、停止牛肉採購磋商等具體行動。中方強調，日方須收回錯誤言論，否則將採進一步反制。分析人士指出，現在出現文化抵制，顯示將演變為「長期戰」，損及雙邊交流。

