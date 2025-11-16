高市早苗涉台言論 日本最新民調出爐

關於日本首相高市早苗在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，根據共同社15、16日實施全國電話輿論調查，對於「台灣有事」時行使集體自衛權，詢問受訪者是否贊成，結果顯示「贊成」加上「傾向於贊成」的受訪者總計48.8%，表示「反對」的占44.2%。

根據日本《朝日新聞》7日報導，日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」

高市早苗接著表示，「政府將根據實際發生事態的具體個別情況綜合判斷所有資訊。若發生武力攻擊，很可能構成存立危機事態。」此番答覆是針對立憲民主黨的前外相岡田克也的質詢。

報導稱，根據《安全保障法制》，即使日本未遭受直接攻擊，但若與日本關係密切的他國遭受攻擊且威脅到日本的存續，政府認定為「存立危機事態」，自衛隊即可行使集體自衛權。高市強調，臺灣有事到嚴重的狀況，必須設想最壞的事態。

至於高市內閣的支持率為69.9%，較上次10月的調查上升5.5個百分點。不支持率為16.5%。對於首相高市早苗提出的增加防衛費以強化防衛力，60.4%的受訪者表示「贊成」，34.7%表示「反對」。

至於高市內閣的支持率為69.9%，較上次10月的調查上升5.5個百分點。不支持率為16.5%。對於首相高市早苗提出的增加防衛費以強化防衛力，60.4%的受訪者表示「贊成」，34.7%表示「反對」。

