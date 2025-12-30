高市早苗深夜搬入公邸，秒變「關西大媽」驚豔網友！日式夾腳拖立馬完售。圖／翻自高市早苗臉書+@ca970008f4

日本首相高市早苗在本月29日，從原本居住的議員宿舍，正式搬入首相公邸。雖然高市在深夜搬家，但被媒體拍到，她一身裝扮超休閒，腳穿日式夾腳拖，完全是「關西大媽」的style。而這雙日式夾腳拖也立刻引發網友關注與搜尋，最新消息顯示，高市穿的日式夾腳拖，再度賣到斷貨。

據日本《47 news》報導，首相官邸是首相辦公的地方，公邸則是首相生活的住處，高市早苗在10月21日就任日本首相，雖然原本的議員宿舍，距離首相官邸非常近，但若高市要從議員宿舍移動至首相官邸，必須要搭警衛車，時間耗費約35分鐘。基於安全考量並能更迅速應對國家突發狀況，因此高市決定搬入首相公邸，未來高市要前往官邸，就能更節省時間也更安全。

廣告 廣告

因為高市的丈夫山本拓，目前必須倚賴輪椅，行動不便，因此這次首相公邸也特別加裝無障礙專用設備，讓山本拓可以入住。報導也指出，在29日下午開始，搬家公司的車輛陸續搬運高市的行李，裝載共50多箱行李。到了深夜，高市乘坐警衛車抵達公邸，媒體拍到她一身黑色運動衣，腳穿日式夾腳拖，相當輕鬆的裝扮。

高市早苗的夾腳拖，來自DESIGN SETTA SANGO公司。圖／DESIGN SETTA SANGO官網

隨後日本網友們開始對高市的「休閒裝扮」議論紛紛，大家紛紛直呼：「果然是關西大媽！」、「想買那套黑色運動服。」另外網友們也開始熱搜高市腳上的日式夾腳拖，據悉該品牌是來自奈良縣三鄉町的「雪駄」：DESIGN SETTA SANGO（デザインセッタサンゴウ）。奈良縣同時也是高市的故鄉與地盤。

據粉專「小原惠文」分享，高市腳穿的同款「雪駄」，已經完售一空。由於先前高市的包包，也發生過同樣狀況，在廠商官網上立刻完售，因此網友也笑稱，高市早苗果然是最強帶貨王！



回到原文

更多鏡報報導

中國AI機器人造反啦！ 踢爆工程師下體「破蛋」

中共稱無人機衝到台北「俯瞰101」 網友抓包：盜用人家直播畫面

中共「圍台」軍演 川普：我不擔心耶！習近平沒和我聯絡