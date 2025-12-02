高市早苗深夜發文「談1事」！狂吸400萬人朝聖

國際中心／張尚辰報導

日本首相高市早苗自10月21日上任後，人氣持續攀升。昨（1）日，日本頒發年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」，流行語大賞由高市早苗所說的「工作、工作、工作、工作、工作」奪得，她事後也在個人社群發表得獎感言，截至發稿時間已累積400萬人次觀看、14.5萬人按讚、2.5萬人留言。

昨日，日本公布「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」的前10名與年度大賞，而高市早苗在10月4日當選日本自民黨總裁時所說的「工作、工作、工作、工作、工作」獲選為日本流行語年度大賞。

對此，高市早苗昨日晚間在個人X平台上發布得獎感言，她表示「工作、工作、工作、工作、工作」並不是為了倡導長時間工作，只是想表示自己身為總裁，就是一個國家的經營者，必須像許多企業家一樣，為了員工、合作夥伴與社會發展，全身心投入工作中，「我將以同樣的精神，為國民全力以赴」。

除了流行語以外，「女性首相」也是獲獎的獎項之一，高市早苗說，自己並未把「日本第一位女性首相」當成她工作的目標，「但如果因為我打破了所謂的『玻璃天花板』而讓某些人感到受到鼓舞，那麼我衷心感到欣慰與榮幸」。

高市早苗接著說，「在『玻璃天花板』的上方，其實還存在著『玻璃懸崖』，這是指在危急、容易失敗的局面時，往往更容易讓女性走上領導位置，而一旦情勢不佳、結果不理想，又會被用來證明『女性不適合當領導者』的偏見」。

最後，高市早苗強調，自己一定會努力工作、拿出成果，為日本的現在與未來繼續奮鬥，讓這些充滿歧視性的說法可以從日本徹底消失。

貼文發出後，吸引許多網友朝聖，「首相的認真態度確實傳達得淋漓盡致。我希望他能突破職場天花板和職場懸崖」、「我相信很多民眾都理解高市首相講話的真正意義」、「這不僅僅是一句口號，而是他付諸實踐並取得成果的體現，所以我認為他才能贏得大家的支持」、「我知道高市首相是一位勤奮努力、將想法付諸實行的人」。

