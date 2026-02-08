高市早苗深夜謝川普：3/19將訪白宮

▲日本首相高市早苗在勝選後發文感謝美國總統川普的支持。圖為日前川普訪日與高市早苗會面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨在第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄，自民黨單獨跨越310席門檻，獨自拿下三分之二的席次，在此次選舉中大獲全勝。高市早苗在確認勝選結果後連夜發文，感謝美國總統川普（Donald Trump）在選前為她和執政聯盟背書，進一步加強日美同盟，並且定下了第一個重大外訪行程，將在3月19日赴美國白宮與川普總統會談。

川普在眾議院選舉登場之前，於5日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文力挺高市早苗，他在文中表示：「高市首相已證明自己是一位堅強、有力、有智慧的領導人，真心熱愛著自己的國家。」並指出，自己很期待3月19日於白宮歡迎高市早苗。

高市早苗於當地時間9日凌晨零點35分（台灣時間8日深夜11點35分）左右，在社群平台X（舊稱推特）上轉貼川普力挺她的這篇貼文，表示衷心感謝川普總統的熱情支持，「我期待今年春天訪問白宮，並繼續與他攜手合作，進一步加強日美同盟。」

高市早苗在文中進一步稱：「我們與美國的同盟和友誼建立在深厚的信任和緊密、強有力的合作之上。我們的同盟潛力無限。讓我們攜手合作，確保日美同盟能持續為兩國及世界帶來和平與繁榮。」

