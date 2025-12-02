高市早苗演講喊出《進擊的巨人》名台詞 他分析：用世界級語言突破中國封殺
即時中心／梁博超報導
日相高市早苗近期的「台灣有事論」讓中國跳腳，而近日高市出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議，在演講時引用《進擊的巨人》中的台詞，喊出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了！」引爆全場歡呼。資深媒體人矢板明夫對此分析，高市非常清楚「日本的動漫是世界級語言」，在面對中國從政治、經濟、文化上對日本全面封殺，選擇用「全球共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，值得押注」。
矢板明夫在臉書撰文解析，中國至今仍糾纏於日相高市早苗關於「台灣有事」的發言，抗議、制裁、不許中國人去日本旅遊、加上封殺日本藝人，「整套動作看似強硬，實際上卻像情緒勒索停不下來。」
「但被抗議的日本首相高市早苗，已經翻到下一頁了。」矢板明夫提到，高市早苗在東京出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議上演講，引來了國際媒體大量報導，因為她引用了人氣漫畫《進擊的巨人》中的台詞。在演講快結束的時候，她面帶微笑地用英語說出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了。」向與會者喊話投資日本，引爆熱烈掌聲。
「Just shut your mouths! And invest everything in me.」矢板明夫指出，這句話原本是由漫畫《進擊的巨人》中的主角在絕境中說出的，意思是「沒有保證，但既然你們選擇跟著我，就把一切押上來」。冷靜、直接、負責，完全是領袖的語氣。
矢板明夫認為，高市早苗非常清楚，「日本的動漫是世界級語言。」當中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本時，她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。
在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方；不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來，讓人記得住。矢板明夫昨晚也在日本富士電視台的政論節目中，闡述「高市雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」這個觀點
矢板明夫認為，高市早苗不畏中國的壓力，不退縮、也不害怕說出真話；沈著應付、不卑不亢。她的態度，為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣，鼓舞了人心。
原文出處：快新聞／高市早苗演講喊出《進擊的巨人》名台詞 他分析：用世界級語言突破中國封殺
