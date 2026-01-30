高市早苗為何再提台灣問題？北京如何以經濟戰反制日本
日本首相高市早苗於2026年1月26日晚在全國直播節目中，再度針對「台灣有事」議題發言。這是繼2025年11月她在國會答詢中稱台灣危機可能構成日本「存亡危機事態」後，引發中國強烈反制之後的最新表態。
高市的發言出自「全日本新聞網」（ANN News）於1月26日播出的節目，她與七個政黨領袖共同回應內政外交議題。
在直播節目中，高市強調，她並非主張日本主動對中國採取軍事行動，而是若台灣發生嚴重事變，日本需優先聯合營救在台灣的日美公民；若美軍遭攻擊而日本袖手旁觀，「日美同盟將徹底瓦解」。她重申，回應將嚴守現行法律範圍，並視情勢判斷。
此言論發生在高市發動解散國會、即將於2月提前大選前夕。香港中文大學政策與政務學院堀內徹（Toru Horiuchi）博士向BBC中文表示，此次大選日本選民特別關注外交與安全政策議題，因此高市早苗在電視辯論中的發言，應是希望對外展示在她的領導下，東京已經做好應對台灣危機的充分準備，從而提升選民對她的信任度，增加自民黨選舉成功的前景。
因此有分析稱，高市未完全收回去年強硬立場，用意是迎合日本鷹派或保守派選民，這也是自民黨長期以來的基本盤。
中國外交部不令人意外地立即對此做出了強烈反應。發言人郭嘉昆在1月27日記者會上稱日本無資格對台灣問題置喙，而高市言論暴露右翼「再軍事化」野心，威脅地區和平與中日關係基礎。
東京國際基督教大學（ICU）奈吉教授（Stephen Nagy）向BBC中文強調，東京現在明白與北京交手，高市若因為台灣的評論而有所退縮，將會引來北京對日本更加強勢的行為。「中國或許喜歡強硬，但他們尊重展現實力的國家；那些不展現實力的國家則容易受到更多的脅迫行為......對於日本選民而言，若在台灣問題上對北京示弱，將被視為軟弱。」
不過，日本國際教養大學（AIU）中國研究部副教授陳宥樺向BBC中文表示，高市這次發言其實是更謹慎了。陳教授說，這番澄清是在回應日本共產黨委員長田村智子的質詢，後者要求高市收回去年11月的強硬言論，並主張日本對中國該說的話要說，但外交也要突破，避免搞壞中日關係。
因此，陳宥樺教授認爲，高市明確澄清稱她並非主張日本會對中共解放軍發動軍事行動，而是強調在台海衝突下，日本作為美國同盟國，需聯合救援在台灣的日本人與美國人；「若美軍遭受攻擊，日本不可能轉身逃跑。」這實際上將日本自衛隊行動範圍限縮到「人道救援」與「維護同盟」的層面，符合日本政府長期集體防衛立場及多年撤僑訓練實務，並無實質突破。
「台灣方面反而可能對此感到有些可惜，因為它淡化了更積極的軍事承諾。」陳宥樺說。
美日同盟取代台灣有事
事實上，高市上台不久後，針對台灣問題首次評論即引發北京強烈不滿，但這並未讓高市對相關議題噤聲。她表示下次發言會更加謹慎，但在中國強硬要求她收回相關言論時，高市內閣都明確表示沒有必要。
因此，外界關注高市早苗是否鐵了心將日本就台灣問題從「該不該說」改成「要怎麼說」？特別是高市早苗作為已故安倍晉三的政治跟隨者，長期以來被視為對華鷹派的東京高層，在擔任首相後，她每次有關中國的發言都成爲國際焦點。
此次，首相高市早苗在朝日電視台直播辯論上，被在野黨黨魁批評「台灣有事」言論令日中關係陷入低谷，高市早苗又再次解釋她的原意是若台灣發生嚴重事件，可能要與美方一同行動，拯救日美公民，而期間有可能發生日本必須協防美軍的情況。
「若中美發生衝突，並不代表日本要採取軍事行動，但若聯合行動時美軍受攻擊，日方卻袖手旁觀、一走了之，那日美同盟就會瓦解。我們將在法律允許範圍內，根據實際情況作出判斷應對。」高市說。
根據相關資料，日本在台灣的公民超過兩萬人，美國人則超過一萬人。
有分析稱，高市最新表態雖維持核心立場，但將焦點從「存亡危機」轉移到人道救援與同盟義務，這是否是為了避免直接觸碰軍事介入紅線，或是兼顧她賭上國內大選與對中關係緩衝，顯示她在鷹派形象與外交風險間尋求平衡。
但也有分析人士人認爲，高市打破以往「戰略模糊」，將台灣相關性從文件提升到操作層面，中國的軍事回應（如雷達鎖定）建立「不可逆的先例」持續測試日美容忍度。
譬如，日本專家、歐盟智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）訪問研究員波坎普（Elli-Katharina Pohlkamp）向日本媒體明確表示，中日原本只是關於台灣的外交爭執，正螺旋式演變成某種結構性問題。她認為這不是短期風波，而是中日關係在2026年已經進入「危險新均衡」（dangerous new equilibrium），測試彼此相關問題的底線。
對此，香港中文大學講師堀內徹向BBC中文指出，高市不撤回先前關於台灣的言論，反而重申日本可能行使集體自衛權，這或許會進一步挑釁中國，但她認為在日本普遍反中情緒下，對抗中國的壓力能吸引選民支持，尤其在她的高支持率背景下，有助選舉勝利。
值得注意的是，高市以及防衛大臣小泉近日不斷將台海問題轉移並聚焦在美日同盟，而非直截了當稱介入台灣問題，似乎是高市的戰略，將與東京關係最緊密的華盛頓拉攏過來，與中國在區域較量或者增加日本抵禦中國的戰力。
東京國際基督教大學奈吉教授則指出，高市近日發言確實也在向美國傳遞這樣的訊息，即日本願意且準備好獨立或與美國共同捍衛自身利益，這是對「美國優先」總統特朗普及其支持者的明確表態，日本並非「搭便車」。
堀內徹博士也向BBC中文表示，這些言論符合日本在台灣問題上對衡量與威懾中國的防禦政策。「我相信這些也和最近發佈的美國國防戰略一致，該戰略指出美國希望通過實力來威懾中國。透過提議共同撤離行動以及展現保護美軍的準備，高市可以向美國展示日本是一個可靠的盟友。」
「高市可能會在三月底計劃訪美期間，進一步加強這一聯盟並獲取美國對日本在與中國對抗中所需支持。」堀內徹稱。
中國開啟觀光戰反制日本
面對高市內閣延續安倍晉三「親美友台」的印太戰略，加上近期日本媒體民調顯示高市連任首相的可能性高，北京除了在外交輿論戰上對東京正言厲色的持續批評之外，也祭出許多軟硬經濟箝制手段。
2026年1月26日，中國外交部領事司透過「領事直通車」發布消息，提醒中國公民在農曆春節期間（從1月29日起）避免前往日本。星期五（1月30日），中國駐日大使館透過微信公眾號提及四名中國公民在東京上野遭遇搶劫，提醒中國公民春節期間避免赴日。
針對在日本的中國熊貓「香香」，中國外交部則表示歡迎日本遊客來中國看熊貓。這些都是中日關係持續緊張下的最新動作，主要原因是中國指稱日本社會治安惡化及針對中國公民的犯罪案件增多，同時還需注意地震等自然災害風險。中國外交部還強調，已在日本的中國公民應密切關注當地治安及地震預警。
北京以旅行警示為核心的反制，短期內對日本觀光業造成顯著衝擊。航班管家數據顯示，2026年1月中國大陸赴日航班取消率達47.2%；2月已有49條中日航線取消。預計2026年2-3月中國赴日班機將減少40%。
2025年12月起，大阪中國大陸遊客減少45%，降至17.6萬人。整體中日旅遊業陷入「俱傷」困境。但儘管官方警示，部分中國遊客仍熱衷赴日。根據Tripla酒店數據，2026年春節中國旅客預訂量較去年同期增加57%，平均客房單價上漲21%。
分析指出，中國訪日遊客結構轉向個人遊（團客比重降至15.6%），對官方政策抗壓性強，需求仍堅挺。
此外，中國駐日大使館屢次引用日本警察廳數據，強調2021-2024年涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，歸因於「治安環境持續惡化」，包括拐賣、放火、殺人、搶劫、性侵等重大犯罪增多。
日本警察廳及法務省2025年白皮書確認，犯罪案件確實連續三年上升，主要受疫情後經濟壓力、網路詐騙及偷竊影響。但重大犯罪總數雖增，仍屬低基數。2024年全國刑事犯罪約73.76萬起，每10萬人犯罪率僅230件，遠低於美國的2,000件以上，屬全球最低水準之一。「仇恨犯罪數量微乎其微」，日本仍是全球最安全的國家之一。
針對中國的政經反制，陳宥樺副教授告訴BBC中文稱，北京自去年11月以來目的明確，即透過經濟、外交、軍事多重壓力拖垮高市政權。然而，他認爲，之後的相關分析顯示，日本主要政黨對中國政策已有相當共識，即應對中國採取更強硬姿態，持續施壓目前僅產生反效果，「對高市支持度無損，甚至可能強化其國內形象。」
奈吉教授則向BBC中文強調，高市若在台灣議題上退讓，將被選民視為軟弱。換言之，北京的經濟脅迫與認知作戰的攻勢，實際上助長了高市的民意支持，反倒強化她的政治地位。
分析稱，自特朗普與習近平去年在韓國峰會會談後，中美緊張緩和，堀內徹認為北京或覺得目前可承擔與日本升高衝突，並透過經濟手段削弱自民黨選舉的能量，但對日本旅遊業的影響尚未達毀滅性。
他說：「高市支持率仍高，反倒可能適得其反——中國壓力越大，高市支持度越高。」
「此外，中國也是採取預防措施，嚴懲日本以警告其他國家勿在台灣問題挑釁，內政上，強硬姿態也能吸引國內民族主義，支持中共執政合法性。」
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 269則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 14則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 96則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 370則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 41則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 2則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 42則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 86則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 15則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 2 小時前 ・ 140則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言