高市早苗為何再提台灣問題？北京如何以經濟戰反制日本

日本首相高市早苗於2026年1月26日晚在全國直播節目中，再度針對「台灣有事」議題發言。這是繼2025年11月她在國會答詢中稱台灣危機可能構成日本「存亡危機事態」後，引發中國強烈反制之後的最新表態。

高市的發言出自「全日本新聞網」（ANN News）於1月26日播出的節目，她與七個政黨領袖共同回應內政外交議題。

在直播節目中，高市強調，她並非主張日本主動對中國採取軍事行動，而是若台灣發生嚴重事變，日本需優先聯合營救在台灣的日美公民；若美軍遭攻擊而日本袖手旁觀，「日美同盟將徹底瓦解」。她重申，回應將嚴守現行法律範圍，並視情勢判斷。

此言論發生在高市發動解散國會、即將於2月提前大選前夕。香港中文大學政策與政務學院堀內徹（Toru Horiuchi）博士向BBC中文表示，此次大選日本選民特別關注外交與安全政策議題，因此高市早苗在電視辯論中的發言，應是希望對外展示在她的領導下，東京已經做好應對台灣危機的充分準備，從而提升選民對她的信任度，增加自民黨選舉成功的前景。

因此有分析稱，高市未完全收回去年強硬立場，用意是迎合日本鷹派或保守派選民，這也是自民黨長期以來的基本盤。

中國外交部不令人意外地立即對此做出了強烈反應。發言人郭嘉昆在1月27日記者會上稱日本無資格對台灣問題置喙，而高市言論暴露右翼「再軍事化」野心，威脅地區和平與中日關係基礎。

東京國際基督教大學（ICU）奈吉教授（Stephen Nagy）向BBC中文強調，東京現在明白與北京交手，高市若因為台灣的評論而有所退縮，將會引來北京對日本更加強勢的行為。「中國或許喜歡強硬，但他們尊重展現實力的國家；那些不展現實力的國家則容易受到更多的脅迫行為......對於日本選民而言，若在台灣問題上對北京示弱，將被視為軟弱。」

不過，日本國際教養大學（AIU）中國研究部副教授陳宥樺向BBC中文表示，高市這次發言其實是更謹慎了。陳教授說，這番澄清是在回應日本共產黨委員長田村智子的質詢，後者要求高市收回去年11月的強硬言論，並主張日本對中國該說的話要說，但外交也要突破，避免搞壞中日關係。

因此，陳宥樺教授認爲，高市明確澄清稱她並非主張日本會對中共解放軍發動軍事行動，而是強調在台海衝突下，日本作為美國同盟國，需聯合救援在台灣的日本人與美國人；「若美軍遭受攻擊，日本不可能轉身逃跑。」這實際上將日本自衛隊行動範圍限縮到「人道救援」與「維護同盟」的層面，符合日本政府長期集體防衛立場及多年撤僑訓練實務，並無實質突破。

「台灣方面反而可能對此感到有些可惜，因為它淡化了更積極的軍事承諾。」陳宥樺說。

高市早苗被視為親美友台派。在2025年四月，她以自民黨眾議員身份率團高調拜訪台北，並與台灣總統賴清德會面。 [Lin Yen Ting / Office of the President, Taiwan]

美日同盟取代台灣有事

事實上，高市上台不久後，針對台灣問題首次評論即引發北京強烈不滿，但這並未讓高市對相關議題噤聲。她表示下次發言會更加謹慎，但在中國強硬要求她收回相關言論時，高市內閣都明確表示沒有必要。

因此，外界關注高市早苗是否鐵了心將日本就台灣問題從「該不該說」改成「要怎麼說」？特別是高市早苗作為已故安倍晉三的政治跟隨者，長期以來被視為對華鷹派的東京高層，在擔任首相後，她每次有關中國的發言都成爲國際焦點。

此次，首相高市早苗在朝日電視台直播辯論上，被在野黨黨魁批評「台灣有事」言論令日中關係陷入低谷，高市早苗又再次解釋她的原意是若台灣發生嚴重事件，可能要與美方一同行動，拯救日美公民，而期間有可能發生日本必須協防美軍的情況。

「若中美發生衝突，並不代表日本要採取軍事行動，但若聯合行動時美軍受攻擊，日方卻袖手旁觀、一走了之，那日美同盟就會瓦解。我們將在法律允許範圍內，根據實際情況作出判斷應對。」高市說。

根據相關資料，日本在台灣的公民超過兩萬人，美國人則超過一萬人。

12月15日，日本東京的抗議者手持標語聚集在首相官邸前，要求首相高市早苗撤回此前有關台灣的言論。 [Getty Images]

有分析稱，高市最新表態雖維持核心立場，但將焦點從「存亡危機」轉移到人道救援與同盟義務，這是否是為了避免直接觸碰軍事介入紅線，或是兼顧她賭上國內大選與對中關係緩衝，顯示她在鷹派形象與外交風險間尋求平衡。

但也有分析人士人認爲，高市打破以往「戰略模糊」，將台灣相關性從文件提升到操作層面，中國的軍事回應（如雷達鎖定）建立「不可逆的先例」持續測試日美容忍度。

譬如，日本專家、歐盟智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）訪問研究員波坎普（Elli-Katharina Pohlkamp）向日本媒體明確表示，中日原本只是關於台灣的外交爭執，正螺旋式演變成某種結構性問題。她認為這不是短期風波，而是中日關係在2026年已經進入「危險新均衡」（dangerous new equilibrium），測試彼此相關問題的底線。

2025年1月至9月間，日本合共接待中國大陸旅客749萬人次，相當於整體旅客人次24%。 [BBC]

對此，香港中文大學講師堀內徹向BBC中文指出，高市不撤回先前關於台灣的言論，反而重申日本可能行使集體自衛權，這或許會進一步挑釁中國，但她認為在日本普遍反中情緒下，對抗中國的壓力能吸引選民支持，尤其在她的高支持率背景下，有助選舉勝利。

值得注意的是，高市以及防衛大臣小泉近日不斷將台海問題轉移並聚焦在美日同盟，而非直截了當稱介入台灣問題，似乎是高市的戰略，將與東京關係最緊密的華盛頓拉攏過來，與中國在區域較量或者增加日本抵禦中國的戰力。

東京國際基督教大學奈吉教授則指出，高市近日發言確實也在向美國傳遞這樣的訊息，即日本願意且準備好獨立或與美國共同捍衛自身利益，這是對「美國優先」總統特朗普及其支持者的明確表態，日本並非「搭便車」。

堀內徹博士也向BBC中文表示，這些言論符合日本在台灣問題上對衡量與威懾中國的防禦政策。「我相信這些也和最近發佈的美國國防戰略一致，該戰略指出美國希望通過實力來威懾中國。透過提議共同撤離行動以及展現保護美軍的準備，高市可以向美國展示日本是一個可靠的盟友。」

「高市可能會在三月底計劃訪美期間，進一步加強這一聯盟並獲取美國對日本在與中國對抗中所需支持。」堀內徹稱。

日本首相高市早苗（左）於2025年，10月31日在韓國與中國國家主席習近平會面。不久後，高市評論台灣議題，引發北京強烈抗議。 [Kyodo via Reuters]

中國開啟觀光戰反制日本

面對高市內閣延續安倍晉三「親美友台」的印太戰略，加上近期日本媒體民調顯示高市連任首相的可能性高，北京除了在外交輿論戰上對東京正言厲色的持續批評之外，也祭出許多軟硬經濟箝制手段。

2026年1月26日，中國外交部領事司透過「領事直通車」發布消息，提醒中國公民在農曆春節期間（從1月29日起）避免前往日本。星期五（1月30日），中國駐日大使館透過微信公眾號提及四名中國公民在東京上野遭遇搶劫，提醒中國公民春節期間避免赴日。

針對在日本的中國熊貓「香香」，中國外交部則表示歡迎日本遊客來中國看熊貓。這些都是中日關係持續緊張下的最新動作，主要原因是中國指稱日本社會治安惡化及針對中國公民的犯罪案件增多，同時還需注意地震等自然災害風險。中國外交部還強調，已在日本的中國公民應密切關注當地治安及地震預警。

北京以旅行警示為核心的反制，短期內對日本觀光業造成顯著衝擊。航班管家數據顯示，2026年1月中國大陸赴日航班取消率達47.2%；2月已有49條中日航線取消。預計2026年2-3月中國赴日班機將減少40%。

2025年12月起，大阪中國大陸遊客減少45%，降至17.6萬人。整體中日旅遊業陷入「俱傷」困境。但儘管官方警示，部分中國遊客仍熱衷赴日。根據Tripla酒店數據，2026年春節中國旅客預訂量較去年同期增加57%，平均客房單價上漲21%。

分析指出，中國訪日遊客結構轉向個人遊（團客比重降至15.6%），對官方政策抗壓性強，需求仍堅挺。

北京以旅行警示為核心的反制，短期內對日本觀光業造成顯著衝擊。航班管家數據顯示，2026年1月中國大陸赴日航班取消率達47.2%；2月已有49條中日航線取消。 [AFP via Getty Images]

此外，中國駐日大使館屢次引用日本警察廳數據，強調2021-2024年涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，歸因於「治安環境持續惡化」，包括拐賣、放火、殺人、搶劫、性侵等重大犯罪增多。

日本警察廳及法務省2025年白皮書確認，犯罪案件確實連續三年上升，主要受疫情後經濟壓力、網路詐騙及偷竊影響。但重大犯罪總數雖增，仍屬低基數。2024年全國刑事犯罪約73.76萬起，每10萬人犯罪率僅230件，遠低於美國的2,000件以上，屬全球最低水準之一。「仇恨犯罪數量微乎其微」，日本仍是全球最安全的國家之一。

針對中國的政經反制，陳宥樺副教授告訴BBC中文稱，北京自去年11月以來目的明確，即透過經濟、外交、軍事多重壓力拖垮高市政權。然而，他認爲，之後的相關分析顯示，日本主要政黨對中國政策已有相當共識，即應對中國採取更強硬姿態，持續施壓目前僅產生反效果，「對高市支持度無損，甚至可能強化其國內形象。」

奈吉教授則向BBC中文強調，高市若在台灣議題上退讓，將被選民視為軟弱。換言之，北京的經濟脅迫與認知作戰的攻勢，實際上助長了高市的民意支持，反倒強化她的政治地位。

分析稱，自特朗普與習近平去年在韓國峰會會談後，中美緊張緩和，堀內徹認為北京或覺得目前可承擔與日本升高衝突，並透過經濟手段削弱自民黨選舉的能量，但對日本旅遊業的影響尚未達毀滅性。

他說：「高市支持率仍高，反倒可能適得其反——中國壓力越大，高市支持度越高。」

「此外，中國也是採取預防措施，嚴懲日本以警告其他國家勿在台灣問題挑釁，內政上，強硬姿態也能吸引國內民族主義，支持中共執政合法性。」