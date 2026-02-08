高市早苗為何大勝？蔡正元分析2關鍵原因示警：國民黨要小心了

政治中心／林昀萱報導

高市早苗率領的自民黨在眾議院大選繳出亮眼成績。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院大選繳出亮眼成績單，8日晚間開票，席次一路飆漲確定拿下超過2/3席次的310席以上，高市早苗當選得票率高達88.7%，以壓倒性優勢獲勝。針對高市早苗大勝，前立委蔡正元也分析原因，並對國民黨示警。

日本8日舉辦眾議院選舉，根據日本媒體所報導的選舉結果，自民黨大幅超越單獨過半門檻233席，這也是自2017年安倍政權時期，自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾議院選舉中取得同樣規模優勢以來，首度再度出現的局面。此次眾院大選期間，高市早苗所到之處都颳起了高市旋風，甚至推出的30秒競選影片，在短短9天就突破1億觀看，足見其高支持率，連帶拉起了自民黨的選情，此次自民黨大獲全勝，其功不可沒。就有日媒分析，日本政壇未來可能形成「高市獨強」的局面。

總統賴清德也親自在社群平台X以日文祝賀高市早苗，指出其所領導的自民黨成功取得多數席次，顯示日本選民對高市的領導能力與政治願景抱持高度信任與期待，這不僅是對現任政權施政表現的肯定，同時也是對首相致力推動國家長期發展方向的明確支持。國民黨以及其前主席朱立倫同樣也表示將持續深化交流。

高市早苗大勝，總統賴清德也在社群平台道賀。（圖／總統府提供）

據《中時新聞網》報導，蔡正元也分析高市早苗大勝的原因，婦女以及年輕人選票是關鍵。日本女性覺得高市早苗幫她們出了一口氣；年輕人則右派化，和台灣年輕人台獨化傾向一樣，基於想要變成軍事強大國家的前提，讓主張將日本建設為軍事強權的政府獲利。蔡正元也預言「賴清德下一次選舉可能會是另一個高市早苗」。蔡正元認為，高市早苗這次選舉一路以來的活動、花招都跳脫傳統的做法，賴清德將會從日本這次選舉獲得養分，拋出來的東西恐更刺激，示警國民黨在今年底的九合一大選要小心了！

