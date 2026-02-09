高市早苗為何能歷史性勝選？蔡正元曝她「選票5桶金」：台積電給了最後一針雞血

第51屆日本眾議院選舉結果出爐，自民黨全面贏得316席，單獨超過3分之2席次門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄，在野勢力的立憲民主黨、公明黨組成的中道改革聯盟則大幅減少至49席。對此，前立委蔡正元今日在節目《52新聞聚樂部》分析日本投票結果，他認為台積電近期的赴日行，簡直給了日本首相高市早苗最後1針雞血。

蔡正元表示，本來就預料自民黨將大勝，但沒有想到一黨就超過了3分之2席次。首相高市早苗的女性身分，把所有婦女選票通通都催出來了，「日本婦女在政治是被壓抑的，從以前投票率就比較低，結果這些女性主持人、女性主播、女性網紅、女性輿論領導者等知名人士，紛紛發表支持高市早苗的言論，喊出女人支持女人。」

蔡正元說，高市拿到的第1桶金是「抗中保台」、第2桶金是「婦女選票」、第3桶金是「親美選票」。日本的親美選民並不只是右派，也有中間派及左派，在高市得到美國總統川普公開支持後，馬上吸引到大量選票。

蔡正元指出，與此同時，自衛隊在日本的聲望很高，各黨各派都很尊敬自衛隊，在高市早苗提出要修改日本憲法，讓自衛隊有法定地位成為國家軍隊後，高市的第4桶金就是「修憲選票」，吸引到大量自衛隊支持者選票。

蔡正元續指，至於第5桶金，就是高市公開承諾，若執政聯盟席次未過半便會辭職，而非尋求更多在野席次支持，讓選民認為這位首相很有魄力。蔡正元說，他並不喜歡高市，但客觀解讀後，「高市的每桶金都很厲害」。

蔡正元最後指出，高市的最後1桶金，就是台積電董事長魏哲家近期突然赴日與高市會面，並在記者會上表示台積電將在熊本興建第2座廠，並進行3奈米高端製程。「許多人質疑高市沒有產業、經濟政策，但台積電簡直給了高市早苗最後一針雞血。」​

蔡正元指出，高市的勝選將會影響台灣年底的地方選舉，現在開始需評估高市影響有多大。如果國民黨在提名過程仍有這些亂七八糟的事情，士氣將持續下行，這是事實；而接下來民進黨的路線，就是抗中保台並親日親美，那若國民黨要反美反日、要親中，最後的結論就會是「國民黨反台」，這是國民黨要正面面對的問題。

