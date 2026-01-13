高市早苗為何這時解散國會？ 矢板明夫分析3原因「與台灣有關」

外媒報導指出，日本首相高市早苗已決定正式解散國會。（翻攝自首相官邸臉書）

外媒報導指出，日本首相高市早苗已決定正式解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉。印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（12）日分析3個原因，「高市早苗11月7日在國會中發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力，部分媒體與在野黨更不斷要求她收回發言。此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決」。

日本正處於「多事之秋」

針對高市早苗欲解散國會一事，矢板明夫指出，日本無論是物價、經濟、外交，還是對中國與安全政策，都有大量棘手課題等待處理。在野黨因此批評，高市此時解散國會，等於製造政治空白。但事實上，高市的判斷恰恰相反，她正是為了消除政治空白，才選擇現在出手。

解散國會3原因 與台灣有關？

矢板明夫分析了3個原因，第一，是政權基盤脆弱不利於施政。目前執政的自民黨和日本維新會加起來，才剛好只有233席過半，這樣的「邊緣多數」讓政權極不穩定。只要有一名議員缺席或倒戈，那麼預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險。

矢板明夫說，在各委員會中，執政陣營也常常無法掌握主導權，導致法案卡關。對一位希望推動大刀闊斧改革的首相來說，這樣的局面意味著隨時可能被個別議員要脅。因此，趁內閣支持率仍居高時重新洗牌，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

第二，矢板明夫指出，是為了整合自民黨內部的反對勢力。高市在去年10月的自民黨總裁選舉中只是險勝，黨內的權力基礎並不牢固。菅義偉、岸田文雄與石破茂三位前首相系統的國會議員，至今仍與她貌合神離，許多重要政策在黨內被暗中牽制。

矢板明夫表示，如果此時解散國會重新選舉，這些議員在選戰中就必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難以再在黨內公開對抗首相的路線，這將大幅提升高市的實際領導力。

矢板明夫說，第三，與中國密切相關。高市早苗11月7日在國會中發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力。部分媒體與在野黨更不斷要求她收回發言。此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決。

日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？

矢板明夫認為，如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市早苗一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭。希望親台、重視民主價值的高市早苗，能夠在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來。

