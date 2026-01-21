高市早苗為選票喊砍消費稅 債券市場動盪恐成執政致命傷

日本首相高市早苗19日召開記者會宣布提前大選。（美聯社）



日本首相高市早苗19日宣布解散眾議院，於2月8日提前大選，並以減稅和刺激經濟支出的政策來贏得選民支持，其中誓言降低消費稅，令債券市場動盪不已。路透社分析，高市恐難平息市場動盪，自詡為英國「鐵娘子」柴契爾的她，更可能走上英國最短命首相特拉斯的後塵，後者因為債券市場動盪匆促下台。

高市19日承諾暫時徵收食品消費稅2年，該措施估計導致政府損失5兆日圓，市場立即反應，40年期公債殖利率首度突破4%。路透社指出，消費稅是日本的禁忌，就連她的導師、已故日相安倍晉三都不敢動這一塊。殖利率上升對日本經濟的傷害特別嚴重，因為日本已將4分之1的預算用於償還債務，是全球主要經濟體債務最沉重的國家。

不過，高市為了下個月的選舉，很難收回承諾，現在很難有效安撫投資者。一名熟悉高市經濟政策的消息來源表示，「殖利率最近一次的升高，顯示市場正在對日本的財政失去信心」。

這個不願具名的消息來源向路透社表示，「首相必須清楚解釋，如何贏得市場信任，以及未來的財政架構的樣貌」，「我認為她很清楚這一點，所以選舉後，應該會朝這個方向採取一些措施」。

然而，高市可能沒有這麼寬裕的時間重新贏得投資者的信任。10年期日本公債的殖利率在2天內飆升18.5個基點，創下2022年以來最大漲幅，20日更觸及27年最高點2.38%。

日本擔憂英國「特拉斯衝擊」重現

超長期債券殖利率飆升至歷史新高，引發了類似2022年「特拉斯衝擊」的暴跌。時任英國首相特拉斯（Liz Truss）宣布大規模減稅計畫，卻沒有提出資金支持的來源，導致英國國債暴跌，殖利率飆升創新高。路透社一篇評論指出，高市上任以來，外界一直擔心日本可能會遭遇「特拉斯衝擊」，也就是擴張性的財政政策引發市場信崩跌，但是高市一直否認有這種可能性。

一名負責市場投資國內銀行的日本官員表示，「不過看現在的拋售，很難不悲觀。超長期日本國債市場已經死了」，強調他所屬的銀行今年幾乎沒有買任何日本國債。這種悲觀的觀點仍令人警覺，日本公債與GDP的比例超230%，

不過，日本跟英國不同，日本超過8成的公債是由國內儲蓄融資，日本央行持有市場上出售一半的國債，外國投資者僅佔6.6%，其餘都是國內金融機構和家庭持有，也沒有像英國金融市場當年因為無資金支持的減稅計畫陷入恐慌。

不過，日本央行正在提高利率，並且減少購買國債的規模，本來就讓債券市場留下巨大缺口，高市承諾暫停徵收2年8%的食品稅，仍讓金融市場感到高度不安。

分析師：日本政府沒有太多工具安撫市場

日本債券市場21日跌勢暫緩，10年期日本公債殖利率跌至2.300%。不過，在2月8日以前，朝野黨派都呼籲大幅增加支出和減稅，市場能否保持平靜，仍充滿變數。

路透社指出，日本政府沒有太多工具安撫市場動盪。

曾經擔任財政官員的日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示，政府可以透過回購或減少發行國債來對抗殖利率上升。不過，兩位熟悉日本央行政策的消息人士指出，日本央行干預的門檻非常高，因為加大債券購買，與讓經濟擺脫大規模刺激措施、縮減龐大負債表的目標背道而馳。

分析師則認為，這類措施穩定市場的作用有限，因為市場波動，是因為投資人擔憂政府呼籲寬鬆的財政政策。岡三證券公司（Okasan Securities）首席債券策略師長谷川直哉（Naoya Hasegawa，音譯）表示，「只要執政聯盟不能拿出具體的資金籌措方案，來制定支出計畫或削減開支，反而跟在野黨競爭承諾降低消費稅，市場就會繼續不穩定」。

