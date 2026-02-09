高市早苗熱席捲日本！女性＋年輕選票成關鍵

記者柯雅涵、曾建勳、鄧崴／報導

日本即便低溫持續下探，但各地仍卻掀起高市早苗熱潮，三立新聞獨家訪問日本新聞工作者野島剛，談到高市這回大勝，不只是無黨派選民與年輕世代的投票流向，日本媒體也分析，女性選民現身也是一大原因。

日本首相高市早苗領導自民黨在眾議院改選奪下316席。（圖／翻攝自高市早苗 臉書）

高市支持者：「高市首相，高市首相！」

日本再冷也擋不住的狂熱，就是高市早苗fever，高市早苗熱。

日本選民：「現場聽真的會改變想法，沒想到會這麼感動，一開始只是想來看看首相而已。」

分析這一回大選，女性支持者紛紛出籠，日本媒體分析，這跟女性認為高市早苗的出現替自己出了一口氣有關係。

nnn記者：「若以關鍵字來看，高市首相給人的印象是『非常努力』，選民對她努力的姿態產生共鳴，也希望支持日本首位女性首相。」

首位女性首相成了優勢不打緊，年輕人的政治傾向改變，也讓高市人氣持續維持高檔。

日本新聞工作者野島剛：「所謂的年輕人，或者我們所說的無黨派選民，這些沒有特定支持政黨的族群，長期以來其實較容易被在野黨吸引，不過這一次選舉在野黨都失去了無黨派的年輕人的選票，全部都送到高市那邊自民黨。」

敢抗中、替自衛隊正明，甚至連廢除無核三原則都敢提，讓政治光譜逐漸靠右的選民找到心之所向，紐約時報也特別報導，正因為中國的態度比較硬，所以讓高市獲得選民支持。

日本新聞工作者野島剛：「 他們（年輕派選民）不是支持自民黨，是支持高市的，所以這次選舉，是算是高市的個人魅力，算是『連動投票』的方式，來讓自民黨能夠贏了這麼多的票。」

高市魅力替自民黨包攬近九成選票，一人救全黨，女性、年輕人的選票尤其關鍵。

