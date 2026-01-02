高市早苗熱線川普 談美日韓同盟和訪美事宜

高市早苗與川普進行熱線對話。（翻攝畫面）

日本首相高市早苗，今天晚間跟美國總統川普進行熱線對話，就強化日美同盟，以及她今年春天的訪美行程等議題，交換意見。兩人是否談到了中國針對她的「台灣有事說」，進行各種施壓，高市早苗沒有明說，只表示在當前的國際局勢下，再次確認日美緊密合作的重要性。

高市早苗表示：「我們在日美之間包括經濟安全保障等，廣泛的日美合作上達成共識，也確認日美韓會共同聯手推動自由開放的印太地區。川普總統也再度邀請我訪問美國，雙方一致同意就今年春天的訪問進行具體協調。」

