高市早苗熱：手袋賣到斷貨！誓言成日本年度流行語

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗“為國家不停地工作、工作、工作、工作、工作到底”的誓言，被評為日本年度流行語。這句話不僅凸顯她的決心，也被視為她作為日本首位女性首相，一路打拼到權力頂端所付出的努力象征。

高市早苗10月當選自民黨黨魁時說出了這句話。當時，不少人對她的工作態度既充滿期待，也心存憂慮。

在以長工時著稱的日本，尤其是對於既要工作又要承擔家務的女性而言，“過勞”是一個敏感議題。因此，這一流行語的誕生在社會上引發復雜反應，有人甚至把它解讀為諷刺。高市早苗本人則表示，她的本意只是強調自己的投入程度：“我絕沒有要鼓勵國民過度工作的意圖。也不是將長時間工作視為美德，所以希望各位不要誤解。”

高市10月底上任後不久，就因“台灣有事”的說法引發中日關系緊張。

作為日本首位女性首相，高市的穿著也引發公眾關注。女性紛紛效仿她的“職場穿搭”。不過，盡管她的穿衣風格讓許多自稱“早苗應援（Sana-katsu）”的年輕女性追捧，但她的強硬保守政策，是否也能獲得同樣的支持，仍未可知。

為了重新贏回自民黨在石破茂領導時期流失的右翼支持者，高市在10月4日的一次黨內演講時誓言要全力振興低迷的政黨形象、重獲民心，呼籲議員們“像馬一樣工作”。隨後她補充說：“我將放棄‘工作與生活平衡’的想法——我要工作、工作、工作、工作、再工作。”

每天大概睡兩個小時的“帶貨女王”

高市明顯的長工時與睡眠不足也引發同僚擔心。11月7日國會答辯日前，她曾在凌晨3點與幕僚開會，盡管此後沒有再這麼早就開工。她上月在預算委員會上表示：“我現在每天大概睡兩個小時，最多不超過四個小時……這可能對皮膚不太好”。她說自己喜歡早晚都泡熱水澡放松。“那是我最幸福的時刻。”

她隨身攜帶的物品也引發了搶購熱潮。她隨身攜帶的一只黑色手提包已暫時售罄，高市10月21日拿著這只包走進首相官邸的畫面立即在社交媒體上引起轟動。被稱為“早苗托特包”的這款簡潔皮包大小大小剛好能裝下A4文件，來自東京一家擁有145年歷史的老牌皮具公司濱野（Hamano）。這款名為Grace Delight Tote的包包售價13.64萬日元（約875美元），廠家表示，該包目前的銷量是30年來最好的一次，8種顏色全部售罄。由於該包采用高品質皮革、無法量產，目前下單者需等待到明年8月才能拿到。

另一件熱賣品是高市的一只亮粉色閃耀原子筆，它就是三菱鉛筆的 Jetstream 4&1。“高市早苗款”經常在實體店與電商平台斷貨。買到的人常在網上曬照，並配文：“與早苗同款。”

有專家指出，就像棒球迷會購買大谷翔平的球衣來表達支持一樣，高市的擁躉也通過購買她使用的同款手袋和筆表達支持。愛知淑德大學心理學教授久保河合奈美子（Namiko Kubo-Kawai）指出，高市作為日本政壇中少見的“強勢女性政治人物”，成為新類型的女性榜樣。她的短發與干練的職業裝，也與日本傳統女性典型形象形成鮮明對比。

不過，她未必會得到女權主義者的擁護。高市立場堅定保守，強調傳統性別角色和父權價值。她支持維持男性皇位繼承制度，也反對夫妻別姓。

久保河合奈美子認為，盡管如此，作為日本首位女性首相，“她恰好填補了時尚榜樣的空缺，贏得不少過去從未考慮支持首相的女性青睞。”



