高市早苗爆將解散眾議院！日媒曝光「出手時間表」：為推行政策鋪路

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

日本首相高市早苗傳出計畫於1月23日例行國會開議日宣布解散眾議院，並考慮在2月初至中旬舉行改選。日媒分析指出，此舉主要是為了強化執政基礎，替後續政令推行鋪路。

日本首相高市早苗傳出計畫於1月23日例行國會開議日宣布解散眾議院。（圖源IG@takaichi_sanae）

《讀賣新聞》報導，解散眾議院的關鍵背景在於執政黨於參議院的席次劣勢。目前自民黨與日本維新會在眾議院合計掌握233席，雖在465席中勉強過半，但在總席次248席的參議院，兩黨僅握有119席，未達124席的過半門檻，政策推動仍受掣肘。

廣告 廣告

報導分析，高市早苗盼透過提前改選擴大執政陣營在眾議院的優勢，進一步降低政策推行阻力。自其內閣於去年10月成立以來，民意支持度長期維持在約七成水準，也被視為解散眾院、訴諸民意的重要底氣。

值得注意的是，若高市早苗確定在1月23日宣布解散眾議院，將成為日本政治史上第5位在國會開議日採取此舉的首相，前4次分別發生於1966年、1986年、1996年及2017年。

更多FTNN新聞網報導

快訊／日本史上首位女首相誕生！高市早苗當選第104任首相

中國祭出口禁令！日本遭限制進口稀土、軍民兩用物 外務省強烈抗議

與川普新年通話曝光！高市早苗親曝「受邀春季訪美」 日媒：有商討中共圍台軍演

