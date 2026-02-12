高市早苗狂勝引爆「高市火箭」！日股單日噴漲5％，投資首選4面向

日本首相高市早苗所率領的執政聯盟，在總共465席中獲得352席，一舉突破了修憲與絕對執政所需的2／3門檻，自民黨更是拿到316席，創下1955年創黨以來的最高紀錄！「壓倒性勝利」的政治氣勢，今（2／9）早也帶動日股與亞股噴漲。

2月9日，日經225指數開盤狂噴逾5％，更強勢站上5萬7000點大關，也帶動亞洲股市大漲，似乎宣告一個由「鐵娘子」掌舵、財政與國防雙引擎全開的「強日本時代」，正式降臨。換句話說，2026 年的日本，不再是那個失落的經濟體，而是一個由強勢領袖帶領、重塑國防與經濟體質的新興勢力。

台灣相關ETF同步大漲，其中台新日本半導體ETF（00951）於2月9盤中一度上漲逾10％，在所有ETF中排名第一，漲幅創歷史紀錄，最大持股愛得萬測試 （TSE: 6857）更是上漲超過10％，可望改寫歷史新高。

高市早苗，這位繼承了安倍晉三政治遺產，卻又展現出更強烈鷹派色彩的「鐵娘子」，正在重塑日本經濟的遊戲規則。如果說過去30年日本是在通縮中掙扎，那麼高市早苗經濟學，會帶來什麼樣的影響？台灣投資人又該如何解讀？

高市早苗繼承了安倍晉三政治遺產，卻展現出更強烈鷹派色彩。取自X@takaichi_sanae

答案藏在三個關鍵字：軍工國防、市場結構性改革，以及抗通膨的不動產。

一、 政策紅利：「國防軍工」概念股

高市早苗上任後，毫不避諱地提出「強國論」，主張將國防預算占GDP 比重迅速拉升至2％以上，並強調經濟安全保障法制化。

這套被稱為「Sanaenomics（高市經濟學）」的政策，核心在於透過大規模財政支出，推動AI、半導體及次世代通訊等關鍵科技的戰略性投資，來讓日本重返科技強國。而在這項戰略中，軍工概念股「三菱重工（7011.JP）」、「川崎重工（7012.JP）」 與 「IHI（7013.JP）」，這「御三家」成為政策紅利的頭號受惠者。

三菱重工（7011.JP）作為日本國防產業的旗艦，承接了日本下一代戰機與飛彈防禦系統的核心訂單。高市政府強調的「源頭打擊能力」，直接對應三菱重工的長程飛彈研發計畫。川崎重工（7012.JP）：潛艦與航太引擎的霸主，隨著日本海上自衛隊擴編與全球地緣政治緊張，其軍用船舶與航空部門營收在 2025 年第四季已出現爆發性成長。IHI（7013.JP），專注於噴射引擎與太空防衛，在政府將「宇宙」列為新國防領域後，IHI的戰略地位大幅提升。NEC（6701.JP） 與富士通（6702.JP）：常被忽略的隱形軍工股，現代戰爭是資訊戰，這兩家公司壟斷了日本防衛省的雷達、通訊與網路安全系統，是高市推動「主動式網路防禦」的基石。

這些企業不僅是傳統製造業，更是國家安全的守門員。在高市早苗的戰略版圖中，買進這些股票，等同於買進日本政府的「國防訂單」。

二、升級先進半導體重點工業國，台積電加碼投資

隨著自民黨在眾議院拿下壓倒性的310席，高市早苗推動政策的最後一道阻礙已被掃除。市場普遍預期，知名的「日本半導體復興戰略」將從「規劃」轉為「全速執行」：這項十年大計目標集結官民資金高達10兆日圓，誓言在 2030 年將半導體設備與材料營收推升至15兆日圓，這不僅是成長，而是2020年規模的整整三倍。

高市在其近作《邁向美麗、強韌、成長的國家》中，更直言不諱地定調：半導體即是「產業的糧食」。她主張日本必須進行「危機管理型」的大規模財政投入，因為在她的戰略視野中，若無法自主掌握晶片供應鏈，日本的經濟與國防將如同被掐住咽喉般脆弱。這番論述，無疑為日本半導體產業的估值重評價（Re-rating），提供了最強而有力的政策背書。

更近期的風向球還包括：台積電董事長暨總裁魏哲家日前拜會日本政府，宣布熊本二廠將直接進入3奈米先進製程，投資金額將從122億美元提高到170億美元。

台積電（TSMC）熊本二廠（JASM）傳出因應AI晶片強勁需求，主動暫停施工並調整設計，計畫從原定的6／7奈米提升至更先進的3奈米製程，並可能將量產時程延後以應對市場需求變動，並非放棄投資，而是一次戰略性的升級調整，將致力於打造高階AI晶片生產基地。

台積電熊本廠。林仕祥攝

三、企業轉骨有成，東證指數有望再上漲

然而，高市經濟學的野心不僅止於國防。009812野村日本東證ETF經理人張怡琳分析表示，高市早苗上任後推動的「Sanaenomics」以「責任式積極財政」為主軸，擴大支出規模逾18兆日圓，資金聚焦基礎建設、能源、先進製造與AI等17大戰略產業，政策訊號明確且具延續性。

這股力量正在改變日本股市的體質。過去外資只買半導體，但現在資金開始外溢。野村投信策略暨行銷企劃處資深副總張繼文指出，產業配置的「分散性優勢」是今年日本股市的關鍵，相較部分市場高度集中於科技權值，今年則橫跨工業、金融、消費等多元面向。

張繼文強調，東京證交所持續施壓企業提升「資本效率」，企業面十多年來的治理改革正在轉化為可衡量的財務成果。權威機構預估，從現金流、公司治理面向觀察，東證指數12個月的ROE正攀向兩位數成長。這意味著，日本企業正在全面「轉骨」，且將帶來豐厚的獲利能力。

四、台人青睞日本不動產，如今有主題ETF

此外，當高市早苗的財政擴張帶來溫和通膨，聰明的資金自然會尋找抗通膨的避風港──不動產。

根據日本國土交通省發布數據，截至 2025 年上半年，東京都內新建公寓大廈中有3％屋主為海外居住者；若進一步觀察東京 23 區，海外買家以居住在台灣者最為突出，交易件數達192件，居各國之冠。這顯示台灣人對日本房地產的狂熱，但背後卻隱藏著極高的門檻與成本。

國泰日本不動產（009817）基金經理人游凱卉一針見血地點出盲點：日本央行雖然實行超低利率，本地人可享不到1％的房貸，甚至 0 頭期款；但台灣人去買，貸款成數普遍僅5至7成，利率高達2.5％~3％。再加上高昂的稅金、保險、行政規費與修繕費，直接持有的隱形成本極高。

高市政府強調振興地方經濟並擴大科技供應鏈布局，預期將帶動更多企業進駐，推升辦公大樓與物流設施的實質需求，帶動租金水位。對於想要參與這波行情的投資人，直接買房不如買「收租權」。

游凱卉建議，若是資金有限的投資人，可以善用追蹤「東證 REIT 指數」的國泰日本不動產（009817），解決兩大痛點：不像實體房產難脫手，且日本不動產 REITs 的年化波動度約10.1％，遠低於美股或亞太REITs，是極佳的防禦性資產專注於大型辦公大樓、飯店、物流與住宅，逾五成資產位於東京都心五區。

展望2026年第一季，投資人或可先鎖定治理深化的受惠股（009812）、以及受惠於內需與通膨的不動產（009817），元月下旬起的財報季與即將展開的「春鬥」是觀察重點。若名目薪資續於3％左右，實質薪資轉正，內需將獲得強力支撐。