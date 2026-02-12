高市早苗狂勝引爆「高市火箭」！日股單日噴漲5％，投資首選4面向
日本首相高市早苗所率領的執政聯盟，在總共465席中獲得352席，一舉突破了修憲與絕對執政所需的2／3門檻，自民黨更是拿到316席，創下1955年創黨以來的最高紀錄！「壓倒性勝利」的政治氣勢，今（2／9）早也帶動日股與亞股噴漲。
2月9日，日經225指數開盤狂噴逾5％，更強勢站上5萬7000點大關，也帶動亞洲股市大漲，似乎宣告一個由「鐵娘子」掌舵、財政與國防雙引擎全開的「強日本時代」，正式降臨。換句話說，2026 年的日本，不再是那個失落的經濟體，而是一個由強勢領袖帶領、重塑國防與經濟體質的新興勢力。
台灣相關ETF同步大漲，其中台新日本半導體ETF（00951）於2月9盤中一度上漲逾10％，在所有ETF中排名第一，漲幅創歷史紀錄，最大持股愛得萬測試 （TSE: 6857）更是上漲超過10％，可望改寫歷史新高。
高市早苗，這位繼承了安倍晉三政治遺產，卻又展現出更強烈鷹派色彩的「鐵娘子」，正在重塑日本經濟的遊戲規則。如果說過去30年日本是在通縮中掙扎，那麼高市早苗經濟學，會帶來什麼樣的影響？台灣投資人又該如何解讀？
答案藏在三個關鍵字：軍工國防、市場結構性改革，以及抗通膨的不動產。
一、 政策紅利：「國防軍工」概念股
高市早苗上任後，毫不避諱地提出「強國論」，主張將國防預算占GDP 比重迅速拉升至2％以上，並強調經濟安全保障法制化。
這套被稱為「Sanaenomics（高市經濟學）」的政策，核心在於透過大規模財政支出，推動AI、半導體及次世代通訊等關鍵科技的戰略性投資，來讓日本重返科技強國。而在這項戰略中，軍工概念股「三菱重工（7011.JP）」、「川崎重工（7012.JP）」 與 「IHI（7013.JP）」，這「御三家」成為政策紅利的頭號受惠者。
三菱重工（7011.JP）作為日本國防產業的旗艦，承接了日本下一代戰機與飛彈防禦系統的核心訂單。高市政府強調的「源頭打擊能力」，直接對應三菱重工的長程飛彈研發計畫。川崎重工（7012.JP）：潛艦與航太引擎的霸主，隨著日本海上自衛隊擴編與全球地緣政治緊張，其軍用船舶與航空部門營收在 2025 年第四季已出現爆發性成長。IHI（7013.JP），專注於噴射引擎與太空防衛，在政府將「宇宙」列為新國防領域後，IHI的戰略地位大幅提升。NEC（6701.JP） 與富士通（6702.JP）：常被忽略的隱形軍工股，現代戰爭是資訊戰，這兩家公司壟斷了日本防衛省的雷達、通訊與網路安全系統，是高市推動「主動式網路防禦」的基石。
這些企業不僅是傳統製造業，更是國家安全的守門員。在高市早苗的戰略版圖中，買進這些股票，等同於買進日本政府的「國防訂單」。
二、升級先進半導體重點工業國，台積電加碼投資
隨著自民黨在眾議院拿下壓倒性的310席，高市早苗推動政策的最後一道阻礙已被掃除。市場普遍預期，知名的「日本半導體復興戰略」將從「規劃」轉為「全速執行」：這項十年大計目標集結官民資金高達10兆日圓，誓言在 2030 年將半導體設備與材料營收推升至15兆日圓，這不僅是成長，而是2020年規模的整整三倍。
高市在其近作《邁向美麗、強韌、成長的國家》中，更直言不諱地定調：半導體即是「產業的糧食」。她主張日本必須進行「危機管理型」的大規模財政投入，因為在她的戰略視野中，若無法自主掌握晶片供應鏈，日本的經濟與國防將如同被掐住咽喉般脆弱。這番論述，無疑為日本半導體產業的估值重評價（Re-rating），提供了最強而有力的政策背書。
更近期的風向球還包括：台積電董事長暨總裁魏哲家日前拜會日本政府，宣布熊本二廠將直接進入3奈米先進製程，投資金額將從122億美元提高到170億美元。
台積電（TSMC）熊本二廠（JASM）傳出因應AI晶片強勁需求，主動暫停施工並調整設計，計畫從原定的6／7奈米提升至更先進的3奈米製程，並可能將量產時程延後以應對市場需求變動，並非放棄投資，而是一次戰略性的升級調整，將致力於打造高階AI晶片生產基地。
三、企業轉骨有成，東證指數有望再上漲
然而，高市經濟學的野心不僅止於國防。009812野村日本東證ETF經理人張怡琳分析表示，高市早苗上任後推動的「Sanaenomics」以「責任式積極財政」為主軸，擴大支出規模逾18兆日圓，資金聚焦基礎建設、能源、先進製造與AI等17大戰略產業，政策訊號明確且具延續性。
這股力量正在改變日本股市的體質。過去外資只買半導體，但現在資金開始外溢。野村投信策略暨行銷企劃處資深副總張繼文指出，產業配置的「分散性優勢」是今年日本股市的關鍵，相較部分市場高度集中於科技權值，今年則橫跨工業、金融、消費等多元面向。
張繼文強調，東京證交所持續施壓企業提升「資本效率」，企業面十多年來的治理改革正在轉化為可衡量的財務成果。權威機構預估，從現金流、公司治理面向觀察，東證指數12個月的ROE正攀向兩位數成長。這意味著，日本企業正在全面「轉骨」，且將帶來豐厚的獲利能力。
四、台人青睞日本不動產，如今有主題ETF
此外，當高市早苗的財政擴張帶來溫和通膨，聰明的資金自然會尋找抗通膨的避風港──不動產。
根據日本國土交通省發布數據，截至 2025 年上半年，東京都內新建公寓大廈中有3％屋主為海外居住者；若進一步觀察東京 23 區，海外買家以居住在台灣者最為突出，交易件數達192件，居各國之冠。這顯示台灣人對日本房地產的狂熱，但背後卻隱藏著極高的門檻與成本。
國泰日本不動產（009817）基金經理人游凱卉一針見血地點出盲點：日本央行雖然實行超低利率，本地人可享不到1％的房貸，甚至 0 頭期款；但台灣人去買，貸款成數普遍僅5至7成，利率高達2.5％~3％。再加上高昂的稅金、保險、行政規費與修繕費，直接持有的隱形成本極高。
高市政府強調振興地方經濟並擴大科技供應鏈布局，預期將帶動更多企業進駐，推升辦公大樓與物流設施的實質需求，帶動租金水位。對於想要參與這波行情的投資人，直接買房不如買「收租權」。
游凱卉建議，若是資金有限的投資人，可以善用追蹤「東證 REIT 指數」的國泰日本不動產（009817），解決兩大痛點：不像實體房產難脫手，且日本不動產 REITs 的年化波動度約10.1％，遠低於美股或亞太REITs，是極佳的防禦性資產專注於大型辦公大樓、飯店、物流與住宅，逾五成資產位於東京都心五區。
展望2026年第一季，投資人或可先鎖定治理深化的受惠股（009812）、以及受惠於內需與通膨的不動產（009817），元月下旬起的財報季與即將展開的「春鬥」是觀察重點。若名目薪資續於3％左右，實質薪資轉正，內需將獲得強力支撐。
2月9日｜日股ETF盤中報酬率一覽
00951
台新日本半導體
8.29％
00954
中信日本半導體
6.97％
00657
國泰日經225
5.11％
00661
元大日經225
4.66％
00955
中信日本商社
3.44％
00949
復華日本龍頭
3.14％
009812
野村日本東證
2.84％
00645
富邦日本
2.81％
00956
中信日經高股息
1.91％
00972
野村日本動能高息
1.65％
009817
國泰日本不動產
0.60％
