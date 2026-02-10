高市早苗狂勝 鄭麗文喊話顧好台灣：日本有事大家都有事

日相高市早苗在8日的眾院改選中大獲全勝，自民黨不僅單獨過半，更跨越三分之二門檻，拿下316席，引發國際關注。對此，國民黨主席鄭麗文認為，高市曾說「台灣有事、日本有事」，但現在有點倒過來了，變成「日本有事、台灣有事」。沒有一個台灣人希望台灣變成第二個烏克蘭，先把自己台灣顧好、讓台海無事，不要有任何擦槍走火或軍事衝突，這才是要去努力的一個目標跟方向。

鄭麗文9日在「歷史哥」李易修的YT頻道《歷史易起SHOW2.0》提及，日本「高市早苗旋風」背後的理由有很多，包括個人的形象、女性的形象，以及自民黨主要派系的整合跟權力的力挺等。

至於高市早苗的路線會對東亞局勢帶來何種影響？鄭麗文指出，大家都希望整個東亞能夠往和解的方向走，而不是往對立的方向走，之前高市曾說「台灣有事、日本有事」，而大家都希望能台灣沒事。

鄭麗文表示，日本沒事，台灣也會沒事，但現在有點倒過來了，變成「日本有事、台灣有事」，也就是說，日本如果萬一有事，那大家都有事，整體局勢仍有待觀察。但不管如何，先把自己台灣顧好、讓台海無事，不要有任何擦槍走火或軍事衝突，這才是要去努力的一個目標跟方向。

「一旦臺灣淪為戰場，後果不堪設想，我想沒有一個台灣人希望台灣變成第二個烏克蘭」，鄭麗文指出，日本是日本，台灣是台灣，還是尊重日本，也高度關注日本的發展跟日本的情勢，但台灣還是一個有主動發言權的國際舞台上面的形式，不能夠把自己做到變成只是一個任人宰割、聽人擺佈的棋子。

最後，鄭麗文強調，在關注美、日、大陸，或是世界局勢的時候，也不要妄自菲薄，台灣在國際是舉足輕重的，絕對有這個戰略高度與價值，可以主動來影響區域的整個的局勢，不該錯估自己、矮化自己。

