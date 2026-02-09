高市早苗狂勝 震撼藍營

日相高市早苗在8日的眾院改選中，大獲全勝。《華爾街日報》分析指出，經此一役，高市得以進一步鞏固美日同盟。國民黨立委王鴻薇坦言，陸美兩大力量對日本選舉氛圍的影響，值得國民黨高度警覺。前藍委蔡正元也認為，賴清德總統可能走「台版高市早苗路線」，訴求的選舉手法會更刺激。不過，國民黨主席鄭麗文直言「放心」，日本對大陸絕不可能全面決裂，台灣要顧好自己，不能只做任人宰割的棋子。

自民黨單獨拿下逾2/3席次 戰後最強

高市早苗去年10月21日接任首相後，雖然民調支持度高，但自民黨在眾議院並未掌握穩定的絕對多數。她在今年1月23日宣布解散國會，希望經由改選，將民意支持轉化為國會席次，擺脫少數政府的困境。這場16天的超短期決戰，被外界形容為豪賭。

8日改選後，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾院465席中奪得352席，自民黨本身席次從原先的198席，大增118席至316席，已跨越眾院三分之二多數門檻的310席，取得空前勝利。這比1986年中曾根康弘政權的304席還要多，自民黨成為日本戰後首個獲得眾院三分之二以上議席的單一政黨。

《華爾街日報》指出，高市獲得壓倒性勝利，為她深化日美關係和提振日本經濟，提供更強的民意基礎。高市已承諾增加國防支出，並希望扶持日本工業，使日本成為美國在亞洲不可或缺的夥伴。

日本眾議院的改選結果，令國民黨大為震撼。王鴻薇說，高市的大勝有2位「隱形輔選員」，一位是習近平，一位是川普。高市長期遭受中共冷眼以對，川普則釋出善意，選舉結果證明，日本選舉的走向，在陸美角力的脈絡下，美國占了上風，國民黨中央不應忽視日本大選傳達出的政治訊號，尤其今年地方選舉勢必是一場硬仗，更值得深思。

蔡正元進一步分析，日本女性選民對高市非常支持，認為她替女性出了一口氣，加上日本年輕世代的右傾化也是高市勝選關鍵，而台灣年輕族群的政治傾向與日本呈現相似脈絡，在此氛圍下，主張強化軍事力量的政府勢必取得更大政治權力，但同時將承擔相應代價。

外媒解析 日美同盟更加穩固

蔡正元認為，民進黨與賴清德勢必從中吸取經驗，訴求與手法只會愈來愈刺激，下次選舉可能走向「台版高市早苗」路線，拋出更強烈、刺激的民族主義操作，國民黨不可掉以輕心。

不具名藍委坦言，高市偏向美國，又贏得勝利，國民黨是否應修正在美中之間的走向，是未來可以討論的議題；不過，年底縣市長選舉並非國會大選，地方選舉主要還是看候選人是否受到選民認同，國民黨的路線問題對年底選戰應該不會有太大衝擊。

鄭麗文憂 變日本有事、台灣有事

鄭麗文昨接受網路節目專訪時指出，高市早苗的路線對整個東亞局勢的影響仍有待觀察，但高市獲勝的原因，她不認為反中是主因，因為高市的高人氣不一定全來自政治立場，其性別和人格特質有別於傳統日本政治人物，也占了很大因素。

鄭麗文直言，高市早苗曾喊「台灣有事、日本有事」，現在倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，日本如果萬一有事，大家都有事，但她強調「放心好了啦，日本絕對不可能對中全面決裂」，台灣要把自己顧好，應在國際舞台上有主動發言權，不能只做任人宰割的棋子。

桃園市議員凌濤則提醒，高市過去有許多友台言論，未來政策走向值得關注，「國民黨無論內外都應對高市及其團隊展現的友台言論，持正面積極看法」。國民黨副主席蕭旭岑昨日出席日台交流協會主辦的日本天皇華誕慶祝酒會，而且立刻發文強調「感受到台日之間長久而深厚的情誼」。