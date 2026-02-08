高市早苗狂勝！駐日代表分析：台日將更友好

▲日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗昨（8）日率領自民黨在第51屆眾議院大選獲得壓倒性大勝，自民黨單獨跨越310席門檻，創下新高，也是戰後首次拿下超過三分之二的席次。對此，駐日代表李逸洋表示，台灣今後將與日美同盟並進，攜手澳洲、菲律賓、韓國等民主理念相近國家共同維護印太地區的和平與安定；台灣與日本的關係也將更密切友好，尤其是在經濟產業合作將會往前邁進，共創台日互利雙赢。

李逸洋昨深夜發文分析，他認為大勝原因之一是高市的主張深深打動人心。選前民調幾乎沒有例外，民眾最關心的就是如何提升日本經濟及改善物價。高市喊出：「不敢挑戰的國家就沒有未來」，這句話已成大家琅琅上口的名言。包括原本對政治冷漠的年輕人在內，許多選民在自民黨造勢現場或透過媒體、社群網站聽到高市首相至情至性的演說，激發了熱情，給予高市及其所率領的自民黨強大力量。

李逸洋也提到，日本執政聯盟（自民黨及維新會）這次眾議院大選拿到三分之二席次（310席）以上，基於眾議院優位制，即使法案在參院遭否決或60天內未表決，可由眾議院再度表決通過，達成完全執政的目的。

李逸洋指出，這次選戰焦點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題、外國人政策等，當然也包括高市去年11月7日在國會答辯所言「如果台灣有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的存立危機事態」，選民是否予以支持。

李逸洋說，儘管中國北京政府不滿高市這項有關「台灣有事」的發言，先後祭出呼籲中國人不要到日本旅遊、在黃海實施實彈射擊、宣布停止進口日本水產品，禁止對日本出口軍民兩用物資等措施，對日本實施「複合性攻擊」。藉由眾議院大選可知，日本民眾凝聚國內強大的共識力挺高市，這也等於讓中國知道日本的民意不畏中國的威逼施壓。

李逸洋強調，高市接下來如何強化日本經濟，大家拭目以待。高市先前已宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧（AI）、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，以強化供應結構與產業基礎，大力提升日本經濟。而美國總統川普去年10月訪日期間就和高市建立友好情誼，川普日前在社群網站發文稱讚高市是「強而有力且睿智的領導人」 ，說她不會讓日本人民失望，並且邀請高市3月19日到白宮訪問。屆時，高市帶著強大的政治實力去白宮會晤川普，日美同盟勢必更加強化。

