高市早苗狂勝「高市交易」升溫! 外資：日股看漲日圓拚守160關口

2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部為贏得眾議院選舉的候選人釘上當選標記。美聯社



日本首相高市早苗領導的自民黨在8日大選中贏得壓倒性的勝利。聚焦日本市場策略，美系外資表示，高市交易策略再度升温，預期日本通膨將延續，固定收益市場看跌，股市看漲，日本央行將捍衛日圓160元關卡。

高市早苗隨後在社群平台X轉貼川普先前力挺的發文，表示衷心感謝川普總統支持，期待今年春天訪問白宮，並繼續與川普攜手合作，進一步加強日美同盟。

市場關注日圓走勢，美系外資分析，為日本財務省可能繼續捍衛160日元關口，但鑒於急劇升值對出口商的負面影響，日本政府亦不樂見日圓大幅升值，因此建議對日圓空頭部位獲利了結。

