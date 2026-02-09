高市早苗狂勝316 席創戰後紀錄！黃暐瀚揭高市早苗「冬季奇襲」：單一黨衝破 310 修憲門檻 這動作感動日本民眾

「日本現在發生大事了！」2026 年 2 月 8 日，日本在低溫大雪中完成眾議院改選。首相高市早苗憑藉一場「冬季奇襲」，奪下單一政黨 316 席的戰後紀錄。政治評論員黃暐瀚分析，高市之所以能掀起這股「旋風」，關鍵在於她展現了日本政壇少見的「責任政治」——她在大膽解散國會時公開承諾，若結果未達預期將負起責任下台。這種押上政治生命的破釜沉舟，深深刻地感動了日本民眾，讓支持者不畏大風雪跑出來投票，將感性認同轉化為跨越「310 修憲門檻」的理性支持，開啟日本戰後最大的政治變局。

高市早苗帶領自民黨單獨過半，跨越修憲門檻，創戰後紀錄。(Photo by Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images)

席次數據全解讀：黃暐瀚曝「階梯式門檻」如何連破四關

黃暐瀚指出，分析日本眾議院（共 465 席）大選，要看高市早苗如何連續跨越四個關鍵數據門檻。這不僅是自民黨的勝利，更是日本政治版圖的劇變：

廣告 廣告

門檻 席次 黃暐瀚的數據解讀與意義 執政聯盟過半 233 席 執政聯盟原本僅 232 席（差 1 席）。高市透過改選一次補足。 自民黨單獨過半 233 席 穩定主導 自民黨過260門檻 360 席 自民黨內部原視為天方夜談，如今單獨跨越。 眾議院三分之二席次 310 席 最重要的修憲門檻。自民黨單一黨就拿 316 席，創戰後紀錄。

鋼鐵意志感動民心：大風雪阻擋不了「高市旋風」

高市早苗究竟做了什麼動作感動日本民眾？黃暐瀚指出，高市在大膽解散國會時公開承諾：「如果沒有達到期望，我就要下來。」 這種願意為政策負起責任的態度，在 2 月 8 日大選當天轉化為驚人的動能。

即便當天日本各地大風雪交加，支持高市的熱情選民仍跑出來投票。黃暐瀚形容，高市到各地演講時皆呈現「萬人空巷」的盛況，「已經好多年沒有這樣狀況了」。日本民眾將國家的未來交給高市，讓她完整繼承安倍晉三的想法，「日本的自衛隊改成國防軍」的大動作準備要來了。

自民黨跨越「戰後未見」修憲門檻

「日本現在發生大事了！」黃暐瀚指出，這次選舉結果完全打破日本戰後政治常規。原本各界預期修憲需要多黨合作，但最終結果顯示，光是自民黨單一政黨就橫掃 316 席。黃暐瀚強調，單一政黨議席超過三分之二（310 席），是日本戰後以來從未有過的前例，也代表高市早苗已掌握絕對權力，無須依賴維新會即可啟動修憲。

黃暐瀚更進一步計算，若加上維新會（352 席）及贊成修憲的國民民主黨，支持修憲的總席次高達 380 席，已遠遠超過修憲門檻。這意味著和平憲法第 9 條的修正已成定局，高市早苗下一步將採取大動作，正式將「日本自衛隊」改組為「國防軍」。

完整繼承安倍遺志：日本自衛隊準備轉型「國防軍」

黃暐瀚分析，高市早苗此次「斷然決定」解散國會，核心目標就是推動「和平憲法第 9 條」的修正。他指出，2015 年安保法的修正由前首相安倍晉三發起，現在則由高市早苗完整繼承下來。

高市早苗在選戰中承諾會負起責任，「若沒有達到期望就下台」的決心感動了日本國民。黃暐瀚形容，儘管大風雪阻礙交通，熱情選民仍讓各地出現萬人空巷的盛況，這股民意流動讓「自衛隊改成國防軍」的大動作正式進入實踐期。

三月赴美見川普！黃暐瀚：高市 X 貼文隱藏外交賽跑

除了國內選戰，黃暐瀚也點出高市早苗與美國總統川普的連動。高市在大選獲勝後，立即於凌晨 12 點半在 X 平台以英文發文，展現出其曾任美國國會助理、具備直接互動能力的英文優勢。

黃暐瀚披露關鍵外交時程，這是一場與北京的「時間賽跑」：

3 月 19 日 ：高市早苗將前往白宮接受川普邀請會面。

4 月份：北京預計舉行「川習會」。

黃暐瀚認為，這場會面排在川習會之前，顯示美日高度同盟的動作已全面啟動，地緣政治齒輪正在轉動。