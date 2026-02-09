高市早苗獲壓倒性勝利 盧秀燕恭賀：期待台日攜手面對挑戰

日本首相高市早苗在日本眾議院選舉中帶領自民黨獲得勝利，台中市長盧秀燕今（9）天受訪時表示恭喜，期待在高市首相領導下，台日雙方能攜手面對全球挑戰，共同促進區域的安定與繁榮。

日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗所領軍的自民黨拿下316席，在國會單獨取得超過三分之二的席次，呈現壓倒性勝利。台中市長盧秀燕今日出席台中市中區親子館開幕儀式，活動後受訪時說，她代表台中市政府特別恭喜高市早苗首相，並指出高市早苗的大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣也有益。

另外，盧秀燕也提到，日本是台中市締結姊妹市以及友好城市最多的國家，希望未來台中跟日本之間，能夠更加深化雙方的交流與合作。

責任編輯／馮康蕙

