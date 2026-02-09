高市早苗獲壓倒性勝選 今日股狂飆、日圓續貶「高市交易」再升溫

日本首相高市早苗率領的自民黨，在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，橫掃352席次，成功鞏固執政地位。隨著選舉結果底定，日本金融市場也迎來「高市時代」的全面考驗，市場關注焦點在於，這場勝利是否意味高市能以更穩健的方式推動經濟改革，或將放手執行更具刺激性的政策。

自去年10月高市成為日本首位女性首相，「高市交易」（Takaichi trade）已推升日本股市至歷史新高，同時引發日本公債與日圓急劇拋售。儘管昨（8）日東京及其他地區降下大雪，選民仍冒雪投票，自民黨和盟友維新會共取得352席次，超過整體三分之二，創下自1996年以來，最具壓倒性的勝利。

日股創新高、日圓仍貶值

日本股市今（9）日出現勝選慶祝行情，日經指數一開盤漲超過千點，隨後便突破56000點創歷史新高，還一度站上57000點。截至上午12時半（當地時間13時半），指數來到56491.92點，大漲2238.24點或4.13％。

根據《路透社》報導，日本政府支出可能進一步擴大，也讓本就擔心日本龐大債務負擔的投資人感到不安。這種憂慮在1月20日達到高峰，當時高市宣布提前舉行大選，支持暫停對食品課徵消費稅，導致日本公債殖利率曲線全線飆升至數十年新高。

日圓持續承受貶值壓力，自高市去年10月擔任首相以來，日圓兌美元已貶值約6％，兌歐元與瑞士法郎更一度跌至歷史低點。分析人士指出，若非日本與美國政府聯手干預匯市的威脅，日圓跌勢恐怕難以止住。不過，今日日圓兌美元匯率一度貶破157元大關，隨後回升至156元。

岡三證券（Okasan Securities）首席債券策略師長谷川直（Naoya Hasegawa）表示，高市勝選的幅度意味著「高市交易」將再度升溫，這也代表日本公債殖利率將面臨上行壓力。他指出「日圓、股市與債券殖利率之間會相互影響，如果日圓快速貶值，殖利率往往就會上升。」

儘管日本公債殖利率仍處於高檔，過去幾週市場已逐漸恢復一定程度的平靜，原因在於投資人對立場更加強勢的高市早苗，能夠履行其「負責任刺激」承諾的信心持續增強。

債市逐步回穩 市場信心回升

近兩週市場已逐漸恢復平靜，投資人對高市的信心明顯回升。30年期日本公債殖利率也從自1月20日高點回落31.5個基點。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）東京分析師長井滋人（Shigeto Nagai）表示：「我們假設高市將持續在積極的財政政策與財政紀律之間，維持一種微妙的平衡。」他補充「雖然我們認為她決心善用通膨推升稅收所創造出的財政空間，但也相信她對日本公債殖利率進一步上升，確實抱持高度警惕。」

高市延續安倍經濟學

此外，高市被視為已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的忠實追隨者，主張以積極的財政政策振興經濟，並透過發行公債籌措資金。她上任初期正值自民黨聲望低迷，為維持政權穩定，曾被迫與在野黨妥協，甚至考慮發放補貼金等實施「大撒幣政策」。

隨著執政基礎大幅鞏固，野村資產管理（Nomura Asset Management）策略師鈴木浩太（Kota Suzuki）也指出，高市不再仰賴在野黨支持，反而降低了推動過度財政擴張的壓力，有助於政策執行更趨審慎。