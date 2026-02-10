高市早苗獲壓倒性支持 白喬茵：對台灣是啟示也是警鐘

市議員白喬茵表示，對台灣而言，日本自民黨這場史詩級的勝利帶來的是啟示，也是警鐘。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員白喬茵十日表示，對台灣而言，日本自民黨這場史詩級的勝利帶來的是啟示，也是警鐘。

白喬茵認為，為什麼日本群眾願意賦予高市早苗極高的民意授權？關鍵在她鮮明的個人品牌形象、右派「強勢日本」的外交手段、以及經濟與國安高度綁定的早苗經濟學。

白喬茵說，對內，不同於以往單純對抗通縮，高市早苗除了採用擴張性財政策略，更將國家安全與產業韌性畫上等號，大力投資半導體與國防工業；對外，明確主張擺脫日本戰後和平主義框架，轉向更主動的積極防禦，也明確將「台灣有事」視為日本的存立危機，強化美日同盟的嚇阻力。

廣告 廣告

她指出，政治僵局並非全然是制度造成的宿命，而是朝野溝通機制失靈與國家領導策略失效的結果。也許鎂光燈前的討論比起檯面下的朝野協商更公開透明，但也因為考量各自擁護者長期對峙反而讓對話在光亮處失去妥協空間。於是，再多的對話都是空談。

白喬茵提到，再者，執政者對預算分配與政策規劃的敘述，格局之低，只要一開口就全是撕裂國人的選票考量，讓台灣永遠停留在意識形態之爭而非產業佈局之爭。然而，聰明的高市早苗即懂將經濟繁榮與國家安全整合為單一敘事，並強調「半導體就是產業的糧食」、國防支出即是對未來高科技產業競爭力的保障。

白喬茵強調，我們都正在目睹亞太局勢從戰略模糊走向正面攻防，代表台灣周邊的風險係數也正在急劇升高。台灣政府能做的，不能只在台日友好的情感層面逗留，更該提升內部的政治運作成熟度，與國家競爭力的實質討論，才能在美日同盟重塑的亞太格局中，帶領我們從被保護者轉為不可或缺的強韌夥伴。