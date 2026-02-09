高市早苗獲空前勝利 專家：中國施壓介選反成「超級助選員」

日本眾議院大選結果出爐，高市早苗率領的自民黨橫掃316席。一名熟悉日本政情、不願具名的國際事務專家今天(9日)分析指出，自民黨這場勝利的最大原因，除了高市本身的實力外，北京當局祭出的外交恐嚇、軍事威脅、經濟制裁及認知戰操作也意外為高市早苗「集氣」，對於日本中間選民來說，這個選舉結果不只是支持自民黨，更是對外部霸凌的一種無聲抗議。

北京施壓 日本民眾從「恐懼」到「憤怒」

這名國際事務專家表示，在高市早苗於去年11月說出「台灣有事即日本存立危機」時，北京操作的劇本非常明確，就是透過「以商逼政」與「軍事威懾」雙管齊下，讓厭戰的日本選民拋棄被貼上鷹派標籤的高市，這也確實一度讓日本在野黨找到攻擊的破口，所謂「高市風險(Takaichi Risk)」在刻意操作下成為當時的熱門關鍵字。

但該專家指出，北京顯然低估了日本社會近年來對地緣政治變化的敏感度，北京越是升級軍事威脅，選民的逆反心理就越強，輿論的風向也發生微妙的質變。日本民眾原本擔心物價與經濟制裁會拖垮選情，但在中國海警船「常態化入侵」尖閣諸島後，反而讓「強化國防」的論述獲得共鳴。尤其在選舉最後2週，中國對稀土出口的刁難更一舉激起日本選民的危機感，對沖繩的認知作戰更讓自民黨在該選區囊括4席全勝。

向北京展現「施壓適得其反」 日中關係預料將進冰河期

高市陣營顯然掌握到這個現象，進而將選戰主軸從「經濟復甦」調整為「守護日本的主權與尊嚴」，因此，對於許多中間選民而言，票投高市不再只是支持自民黨，而是對外部霸凌的一種無聲抗議。

國際事務專家指出，台灣人對於北京種種施壓、介選再熟悉不過，如今這套「反向催票機」現象在東京完美複製。北京原本欲透過製造「戰爭焦慮」拉下高市，最終卻證明高市主張的「強勢外交與防衛升級」確有其必要性。他認為，隨著高市早苗的勝選，日中關係預料將進入一段更為寒冷的冰河期，但這場選舉也向北京傳遞了一個明確訊號，就是在今日的東亞，粗糙的外部施壓往往是最昂貴且效果適得其反的政治投資。

在野黨起落 值得台灣觀察思考

在自民黨獲得歷史性大勝的另一面，在野黨的起落也受到關注。一名不願具名、熟悉東亞事務的人士指出，日本維新會席次在本次選舉大幅增長，穩固其作為「最大且最具影響力在野黨」的地位；而立憲民主黨重量級大老、曾連任10屆眾議員的岡田克也(Katsuya Okada)卻意外落選，終止了長達數十年的國會生涯，這一起一落間反映出日本選民對於「在野黨角色」的重新定義，值得台灣政黨思考。

該人士指出，在本次選戰期間，中國對日本實施了包括軍事演習、海警侵擾及經濟制裁等全方位施壓，面對高市內閣「抗中保台」的強硬路線，傳統在野黨批評政府「過度刺激中國」、「將日本捲入戰爭」，而日本維新會則採取截然不同的策略，支持強化國防，並將監督重點放在「預算使用的效率」與「裝備採購的透明度」上，成功吸引大量期待在野黨發揮監督功能，但又極度擔憂國家安全的中間選民。

相較於維新會的立場，岡田克也則在選戰中強烈抨擊高市的安保政策是「危險的暴走」，但在中國持續軍事威脅下，這種論述被選民視為脫離現實的「綏靖主義」、甚至是與外部威脅「唱和」，最終引發選民的反感。