即時中心／林韋慈報導

日本經濟安保大臣小野田紀美今（5日）在日本元旦假期後首次公開亮相，以一襲燕尾服與高市內閣團隊參拜伊勢神宮，高挑身形立即在網路上引發熱議，有網友直呼她根本是「寶塚級男裝麗人」。

高市內閣成員今（５）日一同前往伊勢神宮進行新年參拜，小野田紀美身高約170公分，在一眾男性中格外亮眼。她穿著燕尾服的帥氣造型，更讓日本網友讚嘆彷彿寶塚般優雅迷人，完全搶走鏡頭焦點。

小野田紀美自進入高市內閣後便因外型亮眼、講話直接而備受矚目，其對媒體論述的明快風格也成為日本政壇話題。日前她對中國的明確表態，更在網路上引發討論。雖然小野田是美日混血，但主要在日本岡山成長，她作風明確，以保障日本利益為優先。入閣當天曾穿上白色禮服，象徵「把自己嫁給國家」，引起熱議。

她過去也坦言曾是御宅族，喜愛二次元與同人展，甚至曾在社群發文因維安問題忍痛放棄參加日本最大同人誌展「Comic Market（Comiket）」50週年，但仍衷心祝福參與者一切順利，引發討論。這次她首次以內閣成員身分參拜伊勢神宮，燕尾服造型再度讓她的氣場與魅力全數展現，迅速引起網路關注，認為她宛如寶塚舞台上的男裝麗人，完美吸睛。





原文出處：快新聞／高市早苗率內閣團隊參拜伊勢神宮 小野田紀美新年首度亮相引稱讚

