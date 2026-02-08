高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

（中央社記者戴雅真東京8日專電）日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率大幅拉升自民黨席次，她的領導權威勢必進一步強化，日本政壇可能逐漸形成「高市獨強」的政治局面。

高市早苗預計將在18日召開的特別國會中再度獲指名，續任日本內閣總理大臣。

朝日新聞報導，高市今天晚間在自民黨本部表示，「包括經濟財政政策的大轉向、安全保障政策的強化，以及情報蒐集與分析能力的提升，這些都是伴隨許多反對聲音的政策。我一路向選民訴求這些方向，既然獲得信任，就必須全力以赴推動。」

廣告 廣告

報導指出，這次眾院選舉中，自民黨席次大幅增加；反觀最大在野勢力中道改革聯合則慘敗，導致在野陣營呈現「多黨化」，預料眾議院將出現類似安倍晋三第2次執政時期那種「一強多弱」的國會結構。

與此同時，執政陣營內部的權力平衡也將出現變化。自民黨影響力進一步上升，而日本維新會的相對存在感則可能弱化。高市在選前曾試探擴大與國民民主黨合作的可能性，預料也將因自民黨席次大增而暫時作罷。

在黨內，高市的掌控力將明顯提升。她先前未經與幹事長鈴木俊一等黨內高層充分協商，自行拍板在例行國會開議之初解散眾議院，當時一度引發黨內雜音。但最終高市憑藉高支持率，帶領自民黨壓倒性勝選，未來黨內對她的批評聲浪勢必減弱，也為高市更具主導性的政策決策鋪平道路。

高市先前曾解釋解散眾院的原因，是因為若要推動「可能造成國論分裂的大膽政策」，必須先確保「政治穩定」。隨著此次大勝，外界普遍認為她已取得「國民的信任」，未來將加速推動「負責任的積極財政」、大幅強化安全保障政策，以及提升國家情報體系等方向。（編輯：陳承功）1150208