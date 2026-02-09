高市早苗率自民黨勝選 副總統：台日夥伴關係更堅實

（中央社記者楊堯茹台北9日電）日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破2/3。副總統蕭美琴今天表示，這份強大的民意基礎，不僅肯定高市的卓越領導，更象徵台日夥伴關係將更趨堅實，期待共同尋求更多合作新篇章。

日本德仁天皇將於23日滿66歲，日本台灣交流協會晚間舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，由日本台灣交流協會代表片山和之伉儷主持，副總統蕭美琴、台灣日本關係協會會長謝長廷、國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、國防部長顧立雄、外交部政次吳志中以及多國駐台使節代表出席與會。

廣告 廣告

蕭副總統於開幕式致詞表示，台日在地震、風災中建立「善的循環」，患難見真情，讓這份關係更堅不可摧。正是台日政府合作最穩固的基石。

蕭副總統說，要特別恭賀高市早苗在昨天的眾議院大選中，順利獲得日本廣大民意的託付與支持，繼續領導日本。這份強大的民意基礎，不僅肯定高市的卓越領導，更象徵台日之間穩定的夥伴關係將更趨堅實。

蕭副總統指出，期待與高市所帶領的日本，共同尋求更多合作的機會，開創更輝煌、耀眼的新篇章。

蕭副總統也提到，台日共享自由、民主與法治等普世價值，且同處第一島鏈的關鍵位置。面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣深知「和平靠實力」，因此將持續提高國防預算，並編列國防特別預算強化防衛韌性，展現守護主權與民主生活方式的堅定決心。

蕭副總統感謝日本政府多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。她並強調，台灣將持續與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」，也期盼日方繼續支持台灣擴大國際參與，讓台灣有機會為國際社會做出更多貢獻。

蕭副總統在開幕式後接受媒體聯訪表示，高市長期以來非常支持台灣，也對台灣非常友好，相信這能夠開創新機會，尤其台日經貿關係已有深厚基礎。

被問及中國再度要求日方收回「台灣有事，就是日本有事」發言。蕭副總統說，區域和平和穩定是各方利益相關者的共同責任，也是全球對於此區域的期待。（編輯：林興盟）1150209