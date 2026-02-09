高市早苗率自民黨勝選 片山和之：台灣重要性毫無動搖

（中央社記者楊堯茹台北9日電）日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選席次單獨突破2/3，日本台灣交流協會代表片山和之今天表示，高市早苗獲得國民信任，明確的是，台灣對日本的重要性毫無動搖。他另打趣說，希望日本在世界棒球經典賽決賽能與台灣相遇，為12強賽雪恥。

日本德仁天皇將於23日滿66歲，日本台灣交流協會晚間舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，由片山和之伉儷主持，副總統蕭美琴、台灣日本關係協會會長謝長廷、國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、國防部長顧立雄、外交部政次吳志中等台灣政界人士，以及多國駐台使節代表出席與會。

片山和之在開幕式以華語致詞，並以台語、客語以及日語向來賓問好。他說，去年10月，日本誕生首位女性首相高市早苗，並在昨天舉行的選舉獲得國民信任。明確的是，台灣對日本的重要性毫無動搖，日本和台灣是共享基本價值的夥伴、主要的經濟夥伴，更是心心相連的夥伴，也是共同追求區域和平與穩定的夥伴。

片山和之強調，在不透明性和不穩定性增加的嚴峻國際環境當中，希望一起努力讓無可替代的日台夥伴關係進一步發展。

派任台灣已2年3個月的片山和之分享，駐台期間已訪問22個縣市，體驗到「台灣最美的風景是人情味」。去年台灣訪日人數達到676萬人、創新高，日本來台旅客人數則還有成長空間，希望與台方、日本人會和日本工商會合作，努力向日本人民傳達台灣各地的魅力。

片山和之除細數日台防災救災、經貿等各領域合作，也特別提到，台灣去年5月取消日本牛肉月齡進口限制、去年11月解除福島第一核電廠事故相關的日本食品進口管制，另於去年12月簽署「日台數位貿易協定」和「地區海關合作日台備忘錄」。

談到3月將登場的世界棒球經典賽，片山和之打趣地說，期待日台兩隊在決賽中相遇，屆時希望日本能夠為世界12強賽雪恥。

片山和之最後表示，台灣農曆春節接近，祝福新的一年對日台是飛躍的一年。

酒會會場有超過10個由日本地方自治團體或日本企業設置的攤位，片山和之與妻子片山優香里在開幕式前進行巡禮，向設攤單位致意。（編輯：林克倫、張若瑤）1150209