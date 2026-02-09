高市早苗率自民黨勝選 盧秀燕：對台灣有益

（中央社記者郝雪卿台中9日電）日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院大選中贏得壓倒性勝利，台中市長盧秀燕今天表示，高市大獲全勝，對亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣也有益。

台中市中區親子館今天開幕，盧秀燕出席開幕儀式後，在接受媒體聯訪時代表台中市政府，恭喜高市早苗大獲全勝。

盧秀燕強調，高市大獲全勝，對亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣也有益。另外，日本是台中市締結姊妹市及友好城市最多的國家，希望未來台中市與日本之間可以更深化及加強交流合作。

此外，對於中區親子館的開幕，盧秀燕表示，這是獻給中區及舊城區的新年禮物，中區是全國最小的行政區，面積只有0.88平方公里，幾乎找不到地方可以興建親子館，剛好要興建第二市場停車場，這個停車場採複合式興建，將其中一層樓規劃為親子館，也成為台中市第21間親子館。

盧秀燕指出，親子館提供0到6歲的小朋友，可以跟父母及家人前來遊樂、玩耍、上課程及閱讀，可以說是小朋友的快樂天堂。對中區家長及小朋友來講，是一大福音，而且使用完全免費，市府每年編列預算，由市府興建及營運，歡迎大家使用。

台中市社會局說明，中區親子館規劃3大主題遊戲區，包括靜態區「暖暖創意基地」、動態區「能量發電廠」及寶寶專屬的「小太陽萌芽區」等，課程結合在地特色，規劃「小手魔法師─太陽餅烘焙」及「在地文化舊城巡禮集點活動」，讓小朋友在生活中學習、文化中成長，了解中區的過去。（編輯：李淑華）1150209