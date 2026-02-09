高市早苗率自民黨勝選 蕭美琴：期待與日本尋求更多合作機會

日本天皇華誕慶祝酒會，副總統蕭美琴致詞。李政龍攝



日本昨（2/8）日舉行眾議院改選，高市早苗所率領的自民黨獲得超過300席，副總統蕭美琴今（2/9）日出席日本台灣交流協會所舉辦的「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」，她於會後受訪強調，高市獲得強大的民意基礎，很期待能與日本尋求更多合作機會，深化台日關係。

自民黨在眾議院改選中獲得超過300席，蕭美琴於會後受訪時強調，恭喜高市獲得人民支持與託付，這麼多席次對未來各項施政有強大的民意基礎，很期待與日本尋求日本更多合作機會，深化台日關係；高市長期以來很支持台灣，對台灣很友好，期盼能開創新的機會，進一步深化合作，

高市當選後，中共外交部再度要求撤回她撤回「台灣有事」的言論，對此蕭美琴回應，台日在經貿關係有深厚基礎，過去在各種挑戰之下，日方多次重申台海和平穩定的重要性，她表示區域和平穩定是各方利益關係者相關的責任，也是全球對於區域的期待。

蕭美琴在酒會中致詞時以公開祝賀，高市在大選中獲得日本廣大民意的託付與支持，高市卓越的領導象徵台日之間穩定的夥伴關係，將更趨堅實，非常期待更多台日合作的機會，開創更輝煌耀眼的新篇章。

蕭美琴提及，台日的情誼早已超越地理的距離，昇華為心靈的緊密相依，去（2025）年近700萬人到訪更證明這件事，雙邊在地震風災中建立善的循環，患難見真情；去年的馬太鞍風災後，日本迅速援助防災科技，雪中送炭的情誼，台灣人銘記在心，這份深厚的情誼正式台日合作的穩固基礎。

在經貿上，蕭美琴則指出，台灣去年11月已經全面解除福島五縣市食品禁令，可以說是邁入新的里程碑，雙方也簽署台日數位貿易協定以及海關合作備忘錄，進一步強化資安與通關合作，帶動印太區域的繁榮及發展。

蕭美琴強調，台日共享自由、民主以及法治的普世價值，同在第一島鏈的關鍵位置，面對日益嚴峻的區域挑戰，台灣也深知「和平要靠實力」，為此將繼續投入國防預算，並編列國防特別預算，強化防衛韌性，展現守護主權與民主生活方式的堅定決心，與日本合作實現自由開放的印度太平洋。

日本政府多次在國際場域中重申台海和平穩定的重要性，蕭美琴期盼日方繼續支持台灣，擴大國際參與，讓我們能有機會為國際社會做出更多的貢獻。

活動另有國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲、台灣日本關係協會會長謝長廷、立法院副院長江啟臣、新竹市長高虹安出席、國民黨副主席蕭旭岑、前立法院長王金平出席。

