高市早苗率自民黨國會改選大勝 民眾黨讚有魄力：民進黨欠缺勇氣重新大選

日本眾議院大選落幕，首相高市早苗率領的自民黨一路高歌猛進，拿下2/3絕對多數的316席，改寫日本眾議院單一政黨席次最高紀錄。民眾黨今（9日）盛讚高市早苗做為握有實權的首相，面對所屬政黨在國會席次未過半的困境下，沒有選擇戀棧大位，反而勇於面對挑戰，將朝野分歧交由國民做主，堂堂正正走出同溫層爭取多數民意支持，值得所有掌國家高權者借鏡反思，明顯在諷刺總統賴清德和民進黨。

針對日本國會改選結果，民眾黨表示，這不僅是日本國民對高市政權的肯定，更展現了民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力是來自人民的授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律。

民眾黨指出，日本憲政體制為內閣制，首相一職實際掌握最高政權，高市早苗在此次大選中，充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度。面對所屬政黨在國會席次未過半、長期執政面臨正當性檢驗，高市首相勇於面對挑戰，沒有選擇在體制內玩弄權術，亦未恣意胡亂扭曲法律、以話術誆騙人民，而是選擇不戀棧大位，將朝野分歧的選擇交給國民做主。

民眾黨強調，成熟民主國家的政治領袖都應有勇氣直面選民，清楚說明政策並接受國會監督，更重要的是尊重權力分立、依法行政，堂堂正正爭取多數民意支持，而非躲在同溫層放話攻擊在野黨、透過掌握媒體優勢成天大內宣、惡意且荒謬地曲解憲法遂行私利。

民眾黨期許所有掌國家高權者，都能借鏡此次日本選舉反躬自省，民主國家的執政者，面對國會通過的法案，就算不符自身黨派意志，依然必須遵守並依法行政，唯有嚴守權力分立，社會才能免於對立動盪與撕裂紛擾。

民眾黨批評，少數執政的民進黨不循正道，只想以毀憲亂政的獨裁作為遂行己意，卻欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意，完全違背民主的基本原則。面對少數政府的恣意妄為，在野黨責無旁貸，必須反映民意理性監督，絕不縱容執政者無限貪婪擴權，為台灣守住民主法治的底線。

