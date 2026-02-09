即時中心／梁博超報導

日本昨（8）日舉行眾議院大選，由高市早苗帶領的自民黨，在465個席次中單獨拿下316席，超過了總席次的2/3（310 席），也是二戰後日本首次有單一政黨單獨取得逾2/3席次。選前就支持高市早苗的美國總統川普稍早表示，很榮幸能為高市早苗和她的聯盟背書，祝福在推動「以實力求和平」的議程上能取得巨大成功。他也表示，以如此熱情投票的日本偉大人民，將得到他永遠的強力支持。

川普稍早透過自家社群平台Truth Social發文祝賀高市早苗及其聯盟在這場極其重要的投票中，取得「壓倒性的勝利」。川普指出，高市早苗是位深受尊敬、且極受歡迎的領導人，做出提前大選的英明大膽決斷，獲得了巨大的回報。

廣告 廣告

川普提到，高市早苗所屬的自民黨，現在掌控了日本眾議院，握有歷史性的三分之二多數優勢，這是自二戰以來的第一次。

同時川普也表示，很榮幸能為高市早苗和她的聯盟背書，祝福在推動「以實力求和平」的議程上能取得巨大成功。最後川普表示，以如此熱情投下選票的日本偉大人民，將得到他永遠的強力支持。

原文出處：快新聞／高市早苗率自民黨壓倒性大勝！川普祝賀：日本偉大人民將得到強力支持

更多民視新聞報導

泰國眾院大選投票結束！現任總理阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

高市早苗率自民黨壓倒性大勝！日經指數早盤衝破57000點 創下歷史新高

日本最強寒流！降雪衝擊交通 航班大量取消、新幹線降速行駛

